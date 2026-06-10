Αγρίνιο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Γλίτωσαν μητέρα και το παιδί της

Στιγμές τρόμου έζησαν μια μητέρα και το παιδί της στο Αγρίνιο, όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε στον γκρεμό.

Το τροχαίο με την πτώση του αυτοκινήτου στον γκρεμό, έγινε το απόγευμα της Τρίτης (09.06.2026) στην περιοχή της Αγίας Σοφίας Θέρμου, στο ύψος του νεκροταφείου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μεγάλο βάθος, περίπου 30 μέτρα κάτω από το δρόμο, μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου με ένα όχημα, καθώς και η Αστυνομία Θέρμου, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Θέρμου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την απαραίτητη εκτίμηση της κατάστασής τους, σύμφωνα με το agriniopresss.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.