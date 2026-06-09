Αγία Παρασκευή: «Τον χτυπούσε, τον απειλούσε» – Ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή αποκαλύπτει για την πρώην σύντροφο

Λίγα 24ωρα μετά την αυτοκτονία της πρώην νύφης του στις φυλακές, ο αδερφός του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Μιλώντας την Τρίτη (09.06.2026) στην εκπομπή του MEGA, Live News, ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή που έπεσε νεκρός σε ενέδρα που του έστησαν στις 4 Ιουλίου 2025 στην Αγία Παρασκευή, απευθύνει έκκληση στις ελληνικές Αρχές για τα ανήλικα ανιψάκια του.

Ζητάει να επιταχυνθούν οι νομικές διαδικασίες ώστε να πάρει τα ανήλικα παιδιά στην Πολωνία. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει, και τα δύο αδερφάκια παραμένουν σε ίδρυμα.

«Είναι στο ίδιο Ίδρυμα, ωστόσο δεν κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο. Επειδή υπάρχουν διαφορετικά δωμάτια για τα κορίτσια και διαφορετικά για τα αγόρια. Κατέθεσα τον φάκελο της υπόθεσης τον Ιούλιο. Και ο εισαγγελέας είπε ότι τα παιδιά πρέπει να έρθουν αμέσως στην Πολωνία. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι έχω τη νόμιμη επιμέλεια, όμως τα παιδιά παραμένουν εδώ».

«Δεν μπορώ να πάρω τα παιδιά διότι…»

Ο αδερφός του δολοφονημένου καθηγητή λέει ότι τα δίδυμα αδερφάκια βρίσκονται σε τραγική ψυχολογική κατάσταση και ζητούν και εκείνα να συνεχίσουν τις ζωές τους στην Πολωνία:

«Δεν μπορώ να πάρω τα παιδιά διότι υφίσταται ακόμα η απόφαση ότι έχω, μεν, τη νόμιμη επιμέλεια, αλλά ο τόπος διαμονής των παιδιών είναι το Ίδρυμα. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου».

Ο ίδιος ενδιαφέρθηκε για τα ανιψάκια του αμέσως μετά τη δολοφονία του αδερφού του:

«Όταν άκουσα για τη δολοφονία, ήρθα στην Ελλάδα και τους είπα ότι είχε ήδη αυτά τα προβλήματα. Οπότε, όταν θα προσπαθούσαν να τη συλλάβουν, θα έπρεπε να το κάνουν έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπουν σε κίνδυνο».

Η 43χρονη μητέρα των δίδυμων παιδιών που αυτοκτόνησε, είχε οδηγηθεί στη φυλακή κατηγορούμενη για συμμετοχή στη δολοφονία του συζύγου της.

«Δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι θα τον δολοφονήσει. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Φυσικά υπήρχαν απειλές και τέτοια περιστατικά αλλά το ότι θα τον δολοφονούσε; Κάθε φορά που ερχόταν εδώ, πήγαινε να πάρει τα παιδιά από ένα δημόσιο μέρος. Επειδή φοβόταν. Δεν ήθελε να πατήσει καν το πόδι του μέσα στο σπίτι. Και ο τόπος, το σημείο όπου δολοφονήθηκε, ήταν εξωτερικά. Στεκόταν έξω, στον δρόμο», λέει ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή.

«Τον χτυπούσε, τον απειλούσε»

Το έγκλημα και οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν προκάλεσαν στον ίδιο και τους στενούς συγγενείς του οργή και θλίψη. Γνώριζε και είχε δει με τα μάτια του, όπως λέει, την κακοποιητική συμπεριφορά της 43χρονης στον αδερφό του αλλά ποτέ δεν την είχε ικανή για συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια:

«Τον χτυπούσε. Τον απειλούσε. Και προφανώς αυτός φοβόταν. Δεν ήθελε να έρθει, είχε έρθει εδώ μόνο για τα παιδιά. Δεν ήρθε για τουρισμό. Πήγαμε στο τμήμα και τους είπαμε ότι η γυναίκα τον είχε βγάλει φωτογραφία. Η μητέρα μου ήταν στο τηλέφωνο μαζί του και εκείνος της έλεγε έκπληκτος ότι βλέπει να τον τραβάει φωτογραφία».

Το μόνο που τον απασχολεί πλέον είναι μπορέσει να πάρει μαζί του στην Πολωνία τα ανιψάκια του:

«Είναι διαρκώς μέσα στο Ίδρυμα, όλη την ώρα. Έχω πρόβλημα να τα πάρω για το βράδυ. Δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ μόνο να έρθω εδώ και να κανονίσω συναντήσεις, και να είμαι μαζί τους μόνο μερικές ώρες».

Ο αδερφός του δολοφονημένου καθηγητή έχει ζητήσει τη βοήθεια της πολωνικής πρεσβείας.