Αγία Παρασκευή: Επιχείρηση της Αστυνομίας στο μετρό – Συνελήφθη Σουδανός που περπατούσε στις σήραγγες

Με ιδιαίτερη προσοχή ερευνά η αστυνομία το περιστατικό με ένα άνδρα από το Σουδάν που σημειώθηκε στον σταθμό της Αγίας Παρασκευής στο Μετρό.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (24.07.2026) όταν ένας 30χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Σουδάν, μπήκε στις γραμμές του Μετρό στον σταθμό Αγίας Παρασκευής και κινήθηκε πεζός μέσα στη σήραγγα με κατεύθυνση προς τον σταθμό Χαλανδρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:25, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών. Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης προκειμένου να εντοπίσουν και να απομακρύνουν τον άνδρα από τις γραμμές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 30χρονος φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.