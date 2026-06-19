Αγία Βαρβάρα: Συμμορία είχε μετατρέψει σπίτι σε «μαγαζί» πώλησης ναρκωτικών – Χειροπέδες σε 4, ο ένας επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του

Στη σύλληψη τεσσάρων μελών συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών προχώρησε η Αστυνομία στην Αγία Βαρβάρα, όπως έγινε γνωστό σήμερα Παρασκευή (19.6.26).

Τα τέσσερα μέλη της συμμορίας ηλικίας 28, 30, 34 και 50 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας και της Ομάδας ΔΙΑΣ το πρωί της περασμένης Δευτέρας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία και για -κατά περίπτωση-παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προσωπικών δεδομένων, κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας, απείθεια, απειλή, εξύβριση και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 34χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σωματικές βλάβες σε έναν εξ’ αυτών.

Νωρίτερα, ο 50χρονος και ο 28χρονος, κατά την παραμονή τους στο σπίτι του πρώτου, είχαν ρίξει πυροβολισμούς, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, οι κατηγορούμενοι είχαν μετατρέψει το σπίτι σε «κατάστημα» πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, εξακριβώθηκε ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μεγάλος αριθμός ατόμων επισκεπτόταν το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Οι δράστες είχαν εγκαταστήσει στην είσοδο τόσο σύστημα καταγραφής με κάμερες, όσο και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με παραθυράκι από όπου πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τον αιφνιδιασμό τους από αστυνομικές δυνάμεις.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

Κυνηγετική καραμπίνα, κοντόκαννο πυροβόλο όπλο, πιστόλι (ρέπλικα), δύο μαχαίρια, 16 φυσίγγια, μικροποσότητα κοκαΐνης, τρία γκαζάκια, έξι κάμερες επιτήρησης, δύο καταγραφικά μηχανήματα και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.