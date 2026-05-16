ΑΑΔΕ: Νέο «σαφάρι» ελέγχων σε εστίαση και καταλύματα – Στην «φάκα» επιχειρήσεις που «ξέχασαν» να δηλώσουν ΦΠΑ

Με νέα ψηφιακά «όπλα» στην φαρέτρα τους, τα κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΔΕ) απλώνουν ελεγκτικό «δίχτυ» σε επιχειρήσεις καταλυμάτων, εστίασης, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες, στα πλαίσια ενός νέου «σαφάρι» σε όλη την χώρα.

Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ έχουν βρεθεί ήδη χιλιάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ενώ οι ίδιοι ετοιμάζονται για ακόμα πιο αυστηρούς ελέγχους μέσα στο καλοκαίρι. Ο συνολικός αριθμός των ελέγχων που θα διενεργηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης για όλο το 2026, πανελλαδικά, αναμένεται να ξεπεράσει τους 72.133.

Αυτοί στοχεύουν στην καταπολέμηση κάθε παραβατικότητας, στην προστασία των εργαζομένων και στη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων. Σε επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας, οι έλεγχοι αναμένεται να είναι πιο εντατικοί και επαναλαμβανόμενοι.

Στο στόχαστρο των Επιθεωρητών Εργασίας μπαίνουν επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία και όσες βρέθηκαν ήδη παραβατικές, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης ή τυχόν υποτροπής τους. Επίσης, αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν περιοδικά, όπως καταλύματα και εστίαση, καθώς και επιχειρήσεις σε κλάδους υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς, όπου απασχολούνται εργαζόμενοι διανομείς δίκυκλων μοτοσυκλετών.

Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί:

στο χονδρικό εμπόριο

σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρούνται υψηλά επίπεδα απασχόλησης ανηλίκων

σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου υπάρχει υψηλή πιθανότητα εργασιακής εκμετάλλευσης

σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα

Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ πιάστηκαν σχεδόν 1.400 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αν και είχαν κανονική οικονομική δραστηριότητα.

Η αξιοποίηση δεδομένων του myDΑΤΑ, αποκάλυψε και 553 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει κενές-μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2023, ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις 553 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν οι 251 επιχειρήσεις και δηλώθηκαν επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέες εκροές.

«Έχουμε κερδίσει πάρα πολλές μάχες» στο μέτωπο της φοροδιαφυγής σημείωσε ο Διοικητής Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος όμως τόνισε πως πρόκειται για έναν διαρκή πόλεμο, καθώς και «ο αντίπαλός μας» εξελίσσεται και αυτός με εργαλεία τεχνολογικά.