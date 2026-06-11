ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» σε 5,6 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα – Πάνω από 1,15 εκ. ευρώ οι εκτιμώμενοι φόροι και δασμοί τους

Περισσότερα από 200 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα εντοπίστηκαν κρυμμένα σε φορτηγό από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία, τα οποία κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, στο Τελωνείο Κήπων.

«Μπλόκο» στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων έβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποτρέποντας τη διακίνηση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του Τελωνείου Κήπων, μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, ακινητοποίησαν για έλεγχο φορτηγό, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία, μέσα στο οποίο εντόπισαν 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα. Τα προϊόντα ήταν κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας του φορτηγού.

Μάλιστα, για να παραπλανήσει τις αρχές, ο οδηγός είχε επιστρατεύσει τη μέθοδο της τάπας, χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα (πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ) στο πίσω μέρος και στις πλευρές της καρότσας, προκειμένου να κρύψει στο εσωτερικό το παράνομο φορτίο.

Από τον έλεγχο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.627.600 λαθραία τσιγάρα, με τους εκτιμώμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη άμεσα και κρατείται, προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το φορτίο συσχετίζεται πιθανώς και με άλλες υποθέσεις.