Αίγιο: Nέα στοιχεία ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα – Εξετάζεται η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε

Σε ένα πρωτόγνωρο θρίλερ, εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου της 54χρονου Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Λόγγο στο Αίγιο, και έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.

Σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αιγίου αλλά και ολόκληρη τη χώρα, προσπαθούν να ρίξουν φως οι αρχές. Ο 65χρονος Ιταλός παραμένει υπό κράτηση με την κατηγορία ανθρωποκτονίας της 54χρονης συντρόφου του και του γιου της.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα μπορεί να σκότωσε τον 26χρονο με το φλόμπερ και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε προκαλώντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον εαυτό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Ιουνίου, τα ξημερώματα. Ο Ιταλός κατηγορούμενος έχει υποστηρίξει ότι δεν κοιμόταν μαζί με τη σύζυγό του εκείνο το βράδυ, αλλά βρισκόταν στο σαλόνι, ενώ βρήκε τις σορούς σε μια λίμνη αίματος μέσα στο υπνοδωμάτιο στο οποίο κοιμόταν ο 26χρονος γιος της 54χρονης.

Οι αρχές εξέτασαν όλα τα ενδεχόμενα, και από την πρώτη στιγμή έβαλαν στο στόχαστρο τον 65χρονο, λόγω των κινήσεών του μετά τους θανάτους, τις οποίες θεώρησαν ύποπτες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος τη στιγμή που βρήκε τις σορούς δεν ειδοποίησε την αστυνομία, αλλά τηλεφώνησε σε έναν γείτονά του στην περιοχή του Λόγγου, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ενημέρωσε τις αρχές αφού πήγε στο μοιραίο σπίτι. Κατά της είσοδό τους στη μονοκατοικία τα στελέχη της ΕΛΑΣ διέκριναν μια μυρωδιά οινοπνεύματος καθώς και ένα πλυμένο εσώρουχο του Ιταλού – πράγμα που θεώρησαν ως στοιχείο που έδειχνε ότι ο χώρος του εγκλήματος καθαρίστηκε.

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας έχει υποστηρίξει στις καταθέσεις του ότι λόγω προβλήματος υγείας χρειάστηκε να σηκωθεί νωρίς το πρωί να αλλάξει ρούχα και να πλύνει το εσώρουχό του, ενώ έχει πει ότι δεν άκουσε τίποτα από τη στιγμή που η 54χρονη και ο γιος της έπεσαν νεκροί μέσα στο υπνοδωμάτιο. Στο αίμα του μάλιστα, εντοπίστηκαν υπνωτικά και κάνναβη, πράγμα που σύμφωνα με τους δικηγόρους του «δικαιολογεί τον ισχυρισμό ότι δεν ξύπνησε νωρίτερα από τις 11 το πρωί, όταν εντόπισε τις σορούς».

Έπειτα από ελέγχους, επίσης, δεν βρέθηκαν αίμα, DNA, αποτυπώματα ή ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού. Αντίθετα, κάτω από τα νύχια της 50χρονης είχε βρεθεί αποκλειστικά γενετικό υλικό του 26χρονου γιου της. Παράλληλα, στο όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβολήθηκε ο νεαρός εντοπίστηκε DNA της μητέρας, του ίδιου του 26χρονου, καθώς και ενός τρίτου, μέχρι στιγμής άγνωστου προσώπου, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ταυτίζεται με τον Ιταλό κατηγορούμενο.