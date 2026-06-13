Αίγιο: DNA και πυρίτιδα θα «δείξουν» τον δράστη της διπλής δολοφονίας – Τελευταίο αντίο σήμερα σε μητέρα και γιο  

Το κατώφλι των δικαστηρίων Αιγίου θα περάσει σήμερα (13.06.2026) ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Το διπλό έγκλημα εξακολουθεί να συγκλονίζει το Αίγιο την ώρα που τα δύο θύματα της δολοφονίας θα οδηγηθούν σήμερα στην τελευταία τους κατοικία.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών ερευνών που εκτιμάται ότι θα φωτίσουν περαιτέρω τις συνθήκες του διπλού εγκλήματος.

Ο 26χρονος φέρει τραύματα από αεροβόλο όπλο και αναμένονται οι απαντήσεις των εργαστηρίων αν έχει εντοπιστεί πυρίτιδα στο σώμα του 65χρονου κατηγορουμένου.

Επίσης οι αρχές περιμένουν και τα αποτελέσματα από γενετικό υλικό που έχει ληφθεί από τα νύχια της 54χρονης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πάλη με τον 65χρονο πριν η ίδια πέσει νεκρή.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα ενισχύουν το κατηγορητήριο σε βάρος του 65χρονου, ενώ δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται το ενδεχόμενο συμμετοχής στην υπόθεση τρίτου προσώπου ή διάρρηξης.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται επίσης και το laptop το οποίο ήταν στο σπίτι την ώρα του φονικού. Πάνω στον φορητό υπολογιστή εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης μητέρας.

Στις 11.30, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα συγκεντρωθούν στον Άγιο Δημήτριο στον Λόγγο Αιγιάλειας, για την κηδεία της Μαρίας και του Ολύμπιου. Το τελευταίο αντίο θα γίνει λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα δικαστήρια του Αιγίου.

Ο κατηγορούμενος, πάντως, βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, για την άγρια δολοφονία της γυναίκας και του 26χρονου γιου της.

Όλα δείχνουν ότι η υπεράσπισή του αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα. Ο 65χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στο διπλό έγκλημα και υποστηρίζει ότι είναι αθώος. Ισχυρίζεται ότι την ώρα που έγινε το διπλό φονικό, αυτός κοιμόταν και δεν κατάλαβε το παραμικρό. Απλά όταν ξύπνησε αντίκρισε τους δύο νεκρούς.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, αναμένεται να αναδείξει τις ελλείψεις που, κατά την άποψή της, παρουσιάζει η δικογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί σημαντικές ιατρικές και επιστημονικές αναλύσεις. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται εν αναμονή των τελικών πορισμάτων των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη σύνδεση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τη σκηνή του εγκλήματος με την υπό διερεύνηση υπόθεση.