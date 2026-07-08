Αίγιο: Τα στοιχεία που «δείχνουν» αυτοκτονία της μητέρας και πού στρέφεται η έρευνα – «Με τίποτα δε θα σκότωνε τον γιο της»

Σχεδόν έναν μήνα από το πρωινό που μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Αίγιο, το ελληνικό FBI αφήνει πλέον ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για διπλό έγκλημα, αλλά για δολοφονία του 26χρονου και αυτοκτονία της 54χρονης μητέρας του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Live News», τα ευρήματα της νεκροψίας δεν δείχνουν παρέμβαση ή συμμετοχή τρίτου ατόμου στο θρίλερ του Λόγγου στο Αίγιο. Στις φωτογραφίες της νεκροψίας δεν φαίνεται να υπάρχει τραύμα στην πλάτη της 54χρονης, όπως είχε αναφέρει αρχικά ιατροδικαστής της Πάτρας. Τα τραύματα στους καρπούς της γυναίκας παραπέμπουν σε αμυχές συμβατές με παλαιότερες απόπειρες αυτοκτονίας…

Μιλώντας πάντως στο «Live News», η γιαγιά του δολοφονημένου Ολύμπιου δηλώνει ότι θεωρεί απίθανο να οδηγήθηκε στον θάνατο ο εγγονός της από τα χέρια της μητέρας του:

«Με τίποτα δεν θα σκότωνε τον γιο της γιατί του είχε τόση αδυναμία, τόση που δεν θα σκότωνε τον γιο της. Αυτή τρελαινόταν για το παιδί». Πιστεύει πως πρόκειται για διπλό έγκλημα που ακόμα δεν έχει εξιχνιαστεί. Θεωρεί πως πίσω από το διπλό φονικό κρύβεται κίνητρο οικονομικό:

«Η ζημιά έγινε όταν πήρε χαμπάρι, δεν το ήξερε ότι το σπίτι το έχει γράψει η γιαγιά του και ο παππούς του, τα έγραψαν όλα πάνω του (στον Ολύμπιο). Ποτέ δεν έχει πει κακό για την μάνα του, ποτέ. Ο Ιταλός είχε ρίξει λεφτά μέσα στο σπίτι, το πήρε χαμπάρι ότι είναι γραμμένο πάνω του (στον Ολύμπιο) και εκεί τσακώθηκαν. Ο Ιταλός σκότωσε το παιδί γιατί δεν μπορούσε αλλιώς, μόνο στον ύπνο του».

Πού στρέφεται ή έρευνα

Οι Αρχές λένε πως ακόμα οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα για μία σειρά από πειστήρια που έχουν συλλέξει, όπως και η ταυτοποίηση DNA από τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι.

Όλο αυτό το διάστημα τα στοιχεία της έρευνας πλαισίωναν και μία σειρά από μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια και ανέφεραν πως ο 65χρονος Ιταλός αγαπούσε και φρόντιζε την σύντροφό του και τον γιο της.

Τα λεγόμενα του κατηγορούμενου περί ψυχολογικών προβλημάτων της συντρόφου του, επιβεβαίωσαν τόσο η σύντροφος του δολοφονημένου Ολύμπιου όσο και μία από τις καλύτερες φίλες του. Οι δύο γυναίκες ανέφεραν πως ο 26χρονος ήταν τις τελευταίες μέρες της ζωής του ανάστατος από την κατάσταση που επικρατούσε σπίτι του.

30 μέρες μετά και ενώ ο Ιταλός συνεχίζει να είναι κατηγορούμενος και να παραμένει στη φυλακή, τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν. Όλα πια είναι ανοιχτά στην υπόθεση που μετατράπηκε σε θρίλερ…

Τα στοιχεία που κατέστησαν κατηγορούμενο τον Ιταλό

Μετά τους θανάτους μητέρας και γιου, ο 65χρονος Ιταλός είπε πως κοιμόταν μέχρι τις 11.00 το πρωί και πως όταν ξύπνησε βρήκε νεκρή τη σύντροφό του και τον γιο της.

Ο πρώτος αστυνομικός που μπήκε στο σπίτι και έκανε αυτοψία, ανέφερε: «Ακριβώς πίσω από την πόρτα, ήταν η σορός της 54χρονης μπρούμυτα. Το νυχτικό της ήταν ξεκούμπωτο και στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιάς παρατήρησα να έχει πάνω από 20 μαχαιριές».

Αυτή η περιγραφή σε συνδυασμό με την αναφορά ιατροδικαστή για τραύματα στο άψυχο σώμα της μητέρας που παρέπεμπαν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά και τις εικόνες από κάμερα ασφαλείας, που έδειχναν ότι στη μονοκατοικία δεν είχε μπει κανείς άλλος πέραν των ενοίκων εκείνη τη νύχτα, έκαναν τον 65χρονο Ιταλό βασικό ύποπτο και στη συνέχεια κατηγορούμενο για διπλή δολοφονία.

Ο Ιταλός επιμένει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος και με το πέρασμα των ημερών, οι δικηγόροι του πατούν σε στοιχεία της έρευνας για να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό του.

Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. έδειξαν πως δεν υπήρχε αίμα ούτε στο εσώρουχο του 65χρονου, ούτε στην απλωμένη πετσέτα.

Οι αστυνομικοί έλεγαν τότε ότι μπορεί με το πλύσιμο να φύγει κάθε ίχνος αίματος και σημείωναν πως υπάρχει ενδεχόμενο να πέταξε το εσώρουχο που φορούσε και να έπλυνε ένα άλλο, περιμένοντας πως θα σταλεί για ανάλυση.

Στο μαχαίρι βρέθηκε DNA των δύο θυμάτων και όχι του Ιταλού κατηγορούμενου. Στο όπλο, εκτός από το DNA μάνας και γιου, βρέθηκε και ακόμη ενός ατόμου που δεν είναι ο 65χρονος Ιταλός.

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα ρούχα και στο σώμα του κατηγορούμενου. Στα νύχια της 54χρονης βρέθηκαν DNA του γιου της και το αντίστροφο. Δεν εντοπίστηκε DNA του Ιταλού κατηγορούμενου στα δύο θύματα.

Ο εντοπισμός κατασταλτικής ουσίας και κάνναβης στον οργανισμό του 65χρονου, ήταν σύμφωνα με τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον 65χρονο, ένα καθοριστικό στοιχείο που περίμεναν για να στοιχειοθετήσουν τον ισχυρισμό του πελάτη τους ότι βρισκόταν σε λήθαργο και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον.

Η ποσότητα υπνωτικού ανιχνεύτηκε μόνο στα ούρα του, χωρίς ακόμα να έχει διαπιστωθεί πότε και πώς το πήρε.

Η έρευνα πάντως δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι αστυνομικοί περιμένουν την ταυτοποίηση του DNA για τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Στο χολ, έξω από το αιματοβαμμένο δωμάτιο και στην κρεβατοκάμαρα που συνήθιζαν να κοιμούνται η 54χρονη και ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος.

Ο 65χρονος απέδωσε την απουσία σφουγγαρίστρας στη χρήση ρομποτικής σκούπας που έχει ήδη σταλεί για έλεγχο με στόχο να διαπιστωθεί πότε χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά.

Ο 65χρονος Ιταλός παραμένει στη φυλακή και εξακολουθεί να είναι κατηγορούμενος στο θρίλερ του Αιγίου. Το αν η πολύκροτη υπόθεση οδηγηθεί σε πλήρη ανατροπή είναι κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει από μέρα σε μέρα.