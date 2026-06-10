Αίγιο: Στο μικροσκόπιο το «κενό» των 6 ωρών μετά τη δολοφονία μητέρας και γιου – Ο 26χρονος ο στόχος της επίθεσης

Δεν φαίνεται να πείθει τους αστυνομικούς ο 65χρονος για την μη εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία του Αιγίου, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Αν και αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες, φέρεται πως δεν έχει δώσει απαντήσεις για τους λόγους που φέρει αμυχές στο σώμα του και γιατί δεν ειδοποίησε άμεσα την ΕΛΑΣ, όταν βρήκε τις σορούς των θυμάτων.

Οι αρχές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν όλα όσα συνέβησαν το κρίσιμο διάστημα των 6 ωρών, στον Λόγγο του Αιγίου: δηλαδή από τη στιγμή που τα δύο θύματα της δολοφονίας άφησαν την τελευταία τους πνοή, μέχρι τη στιγμή που η αστυνομία ενημερώθηκε για το έγκλημα. Άλλωστε ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, όταν βρήκε τα θύματα, ειδοποίησε έναν φίλο του και όχι την αστυνομία. Έτσι οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα έκαναν οι δύο φίλοι αυτές τις κρίσιμες ώρες.

Τα θύματα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ξεψύχησαν τα ξημερώματα της Τρίτης ενώ οι σοροί τους βρέθηκαν το μεσημέρι.

Ο ύποπτος επιμένει στο ότι κοιμόταν τη στιγμή της δολοφονίας και δεν άκουσε τίποτα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έκαναν «φύλο και φτερό» το μοιραίο σπίτι στον Λόγγο, δεν βρήκαν ούτε ένα σημάδι διάρρηξης που θα δικαιολογούσε τον ισχυρισμό του, όπως αναφέρει η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας αλλά και τα κίνητρά του.



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Σύμφωνα και πάλι με την Κωνσταντία Δημογλίδου, στο σπίτι βρέθηκαν αρκετά κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση τα οποία όμως απαιτούν περαιτέρω έρευνα.

Ο 26χρονος ο στόχος της επίθεσης

Όλα δείχνουν πως ο στόχος της επίθεσης ήταν ο 26χρονος γιος.

Το θύμα βρέθηκε νεκρό έχοντας τραύματα από αεροβόλο όπλο και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Οι αρχές εκτιμούν πως ο δράστης τον πυροβόλησε ενώ κοιμόταν, για να μην αντιδράσει, και στη συνέχεια τον αποτελείωσε με το μαχαίρι του.

Η μητέρα του, που επίσης έφερε πολλαπλά τραύματα, τα περισσότερα αμυντικά, φέρεται πως επενέβη για να σώσει τον γιο της και εν τέλει τραυματίστηκε και εκείνη θανάσιμα.

Σε ακριβώς αυτό το σημείο οι αρχές υποψιάζονται τον 65χρονο σύντροφό της, εκτιμώντας πως οι αμυχές που φέρει είναι από πάλη με την 54χρονη.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί βρήκαν θαμμένα σε γλάστρα αεροβόλο όπλο και μαχαίρι που εκτιμώνται ως τα όπλα της διπλής δολοφονίας που σόκαρε το Αίγιο.

Γείτονες και συγγενείς των θυμάτων αναφέρουν πως ο 65χρονος ύποπτος είναι ένας καλός και ήσυχος άνθρωπος, που αγαπούσε τόσο την 54χρονη όσο και τον γιο της, τον οποίο μεγάλωσε από μικρή ηλικία.

Ο 65χρονος συνεχίζει και επιμένει στην αθωότητά του ενώ αργά το βράδυ της Τρίτης ζήτησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε.