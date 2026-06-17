Αίγιο: «Πιστεύω ότι ο δράστης είχε συνεργό» λέει φίλος της 54χρονης που δολοφονήθηκε μαζί με τον γιο της

Πεπεισμένος ότι ο δολοφόνος είχε συνεργό στο έγκλημα με θύμα την 54χρονη στο Αίγιο και τον 26χρονο γιο της, εμφανίστηκε στο LiveNews ένας φίλος της άτυχης γυναίκας.

Εννέα μέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι στενοί συγγενείς των θυμάτων, δήλωσαν το πρωί (17/6/26) παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Ιταλού κατηγορούμενου. Ο φίλος του, που ειδοποιήθηκε μετά το έγκλημα, δεν έχει δώσει ακόμα συμπληρωματική κατάθεση.

«Ο Ιταλός πιστεύω ότι είχε κάποια βοήθεια στην απόκρυψη στοιχείων» λέει χαρακτηριστικά ο φίλος της 54χρονης.

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Σύμφωνα με την μαρτυρία του, η 54χρονη το τελευταίο διάστημα έδειχνε καταβεβλημένη. Φαινόταν πως κάτι την απασχολούσε χωρίς ωστόσο να μιλήσει για αυτές τις σκέψεις στους κοντινούς της ανθρώπους.

«Δεν είχε πει σε εμάς τους φίλους, κάτι μεμπτό για τον Ιταλό» λέει στο LiveNews.

Τα ερωτήματα πολλά. Πώς είναι δυνατόν ο 65χρονος που κοιμόταν το μοιραίο βράδυ στο σαλόνι του σπιτιού να μην άκουσε τίποτα από το διπλό φονικό που έγινε στο διπλανό δωμάτιο;

Επιπλέον, ο χώρος, σύμφωνα με την αστυνομία είχε καθαριστεί επιμελώς αλλά περιέργως στο σπίτι δεν βρέθηκαν ούτε κουβάς ούτε σφουγγαρίστρα. Οι αστυνομικοί είναι βέβαιοι πως ο χώρος του εγκλήματος αλλοιώθηκε και πως ο δράστης ξεφορτώθηκε τα υλικά που χρησιμοποίησε.

Ο Ιταλός, αν και ζούσε στην Ελλάδα για τουλάχιστον μια 15ετία, είχε λίγες κοινωνικές επαφές. Μάλιστα, ο οικογενειακός φίλος θυμάται τον 65χρονο να κάνει παρέα με ένα μόνο άτομο, το οποίο όμως δεν έχει ξαναδεί μετά το διπλό φονικό.

«Ένας φίλος Ιταλού που τους έβλεπα κάθε μέρα μαζί, δεν ήρθε καν να ανάψει κερί εδώ», περιγράφει.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται με την ΕΛ.ΑΣ να προσπαθεί να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ της πολύκροτης αυτής υπόθεσης. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ήδη και εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό κοντά από το σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό.

Σε αυτό το υλικό φέρεται να έχει εντοπιστεί μία φιγούρα.