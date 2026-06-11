Αίγιο: «Κραυγή» αγωνίας από την κόρη του δολοφονημένου Βουκελάτος στην Αυστραλία – «Ο Δαλαμάγκας το έκανε;»

Δύο χώρες παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις στην υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία ενός Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία το 1999, και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές στο Αίγιο στις 7 Ιουνίου 2026, 27 χρόνια μετά το έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι αναβλήθηκε για την Πέμπτη η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα για τα πλημμελήματα που τον βαραίνουν, εκείνα της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης, ενώ παράλληλα εκκρεμεί και η απόφαση έκδοσής του στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Επίσης, κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία είναι και ο 86χρονος πατέρας του που όλα αυτά τα χρόνια δήλωνε άγνοια αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ζούσε μαζί του σε σπίτι στο Αίγιο.

Επιπλέον, δικάζεται και η 47χρονη σύντροφός του, η οποία ισχυρίζεται πως δεν είχε ιδέα ότι ο 56χρονος είναι καταζητούμενος της Interpol. Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για αύριο Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου αφού δεν έγινε δεκτό το αίτημα άρσης της κράτησής τους.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν για χρόνια ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας για τη φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ, τον Απρίλιο του 1999. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και ύποπτος για δεύτερη δολοφονία, 2 χρόνια πριν από αυτή του Γιαννόπουλου.

Ο Τιμ Βουκελάτος, ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης (bouncer) και οικοδόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητό του στο προάστιο Campsie του Σίδνεϊ, τον Νοέμβριο του 1997. Η αστυνομία της Αυστραλίας είχε εκδώσει επικήρυξη για πληροφορίες, θεωρώντας τον Τζέιμς Δαλαμάγκα ως τον βασικό ύποπτο της εκτέλεσης, χωρίς ωστόσο να του απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες. 29 χρόνια μετά την άγρια δολοφονία του πατέρα της ακόμα δεν έχει μάθει τον δολοφόνο.

Την ίδια ώρα, 15.000 χιλιόμετρα μακριά, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η Βασιλική Βουκελάτος παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ μίλησε στο «Live News» αναφέροντας για τον φερόμενο δολοφόνο του πατέρα της: «Θα τον ρώταγα ‘εσύ το ‘κανες, ποιος το ‘κανε, τι έγινε, γιατί έγινε;’ Εγώ ήμουν 9 χρόνων. Σαν παιδί που ήμουνα πολύ πονεμένη, να μην έχω τον πατέρα μου όλα τα χρόνια που τον χρειαζόμουνα. Όλοι να με κοιτάνε, να μιλάνε, να λένε, ο καθένας είχε κάτι να πει».

«Όταν έγινα λίγο πιο μεγάλη, ρώταγα, όλοι λέγανε ‘είχε… κάτι με αυτόν τον Δαλαμάγκα. Αυτός το ‘κανε; Αυτός έβαλε κάποιον να το κάνει; Κάτι έχει γίνε’. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να βρεθούνε, πρέπει να μιλήσει, πρέπει να πει κάτι», συνέχισε η Βασιλική Βουκελάτου.

Σε αντίθεση με την περίπτωση του πατέρα της, στον Τζέιμς Δαλαμάγκα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Τζορτζ Γιαννόπουλου, δύο χρόνια μετά, το 1999, με μαχαίρι σε νυχτερινό κέντρο του Σίδνεϊ. Ο Έλληνας ομογενής και πατέρας δύο παιδιών μπήκε στη μέση για να χωρίσει έναν καυγά και βρέθηκε μαχαιρωμένος στον λαιμό και το στομάχι μέσα στην κουζίνα του μαγαζιού.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις δύο άγριες δολοφονίες που συγκλόνισαν την ομογένεια της Αυστραλίας, αντί να απαντήσει άρχισε να μιλάει για τον αδερφό του.

Οι οικογένειες των θυμάτων τόσο του Γιαννόπουλου όσο και του Βουκελάτος ζητούν την έκδοσή του στην Αυστραλία για να μπορέσει να δικαστεί για τις δολοφονίες των ανθρώπων τους. Ωστόσο ο Δαλαμάγκας επιμένει να ζητά να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, εφόσον είναι Έλληνας πολίτης.

Η απόφαση για την έκδοσή του ή μη θα ληφθεί το προσεχές διάστημα. Αν εγκριθεί από τον Έλληνα εισαγγελέα, ο Δαλαμάγκας θα μπορούσε να συνοδευτεί κατευθείαν στο αεροδρόμιο από αστυνομικούς της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας και να επιβιβαστεί στην επόμενη πτήση επιστροφής.

Η σχέση με τον Γιάννη Μακρή

Έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του αδελφού του, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατηγορήθηκε για φόνο διέφυγε στην Ελλάδα. Ζούσε «κρυμμένος» στην επαρχία και κρυφά ανέβαινε στην Αθήνα. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις του φέρεται να είχε συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τον επιχειρηματία Γιάννη Μακρή με τον οποίο διατηρούσε κοινωνικές επαφές.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που τον έψαχνε η Interpol, η Αστυνομία της Αυστραλίας έδινε αμοιβή 200.000 δολαρίων, φαίνεται πως σχεδόν 8 χρόνια πριν την σύλληψή του, το φθινόπωρο του 2018 διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών μαζί με τον επίσης Ελληνοαυστραλό Γιάννη (Τζον) Μακρή, που δολοφονήθηκε άγρια έξω από το σπίτι του στη Βούλα, την ίδια χρονιά.

Άκρως αποκαλυπτικό ήταν δημοσίευμα της Daily Telegraph στην Αυστραλία πριν μερικά χρόνια. «Ο Τζον Μάκρης ο οποίος εκτελέστηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2018, είχε έρθει σε επαφή με έναν από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας, τον Τζέιμς Δαλαμάγκα. Ο Δαλαμάγκας και ο Μακρής άρχισαν να κινούνται στους ίδιους κύκλους και μάλιστα κάποτε ζούσαν στην ίδια περιοχή της Βούλας. Επιπλέον, λίγες εβδομάδες πριν τη δολοφονία του Μακρή, οι δυο τους φαίνεται πως διασκέδαζαν μαζί σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών».

Το γεγονός ότι ένας διεθνώς καταζητούμενος ρίσκαρε να βγαίνει σε κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα με ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο όπως ήταν ο επιχειρηματίας Τζον Μακρής, παραμένει άξιο απορίας. Και οι δύο Ελληνοαυστραλοί, ο μεν Μακρής διατηρούσε νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ και ο δε Δαλαμάγκας εργαζόταν ως σεκιούριτι σε διάφορα μαγαζιά. Φίλος του Τζέιμς Δαλαμάγκα επιβεβαίωσε στο «Live News» την γνωριμία των δύο ανδρών από την εποχή μάλιστα που και οι δύο δραστηριοποιούνταν στην Αυστραλία.

«Εγώ ήξερα τον Μακρή. Όλοι τον ξέρανε. Ήταν περπατημένος, είχε καλή δουλειά, είχε λεφτά. Και εγώ ήμουνα security στην Αυστραλία, είχα καλή δουλειά. Και ξέρεις, ανακατεύεσαι με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί σε αυτές τις δουλειές όλοι, ο ένας ξέρει τον άλλον. Και τον Μακρή όλοι τον ξέρανε», είπε άνθρωπος που γνώριζε και τους δύο.

«Ήτανε ομορφόπαιδο, λεβεντόπαιδο. Ήτανε της νύχτας, έβγαινε έξω, ήταν ωραίο παιδί. Ήταν σαν μπράβος ο Τζέιμς. Δεν φοβόταν να ρίχνει γροθιές. Να πέσει σε ξύλο. Δεν φοβόταν. Πριν χρόνια γινόταν τσαμπουκάς, τώρα αν χτυπήσεις κάποιον στην Αυστραλία, μόνο μία μπουνιά, πας φυλακή», πρόσθεσε.

Ο Τζον Μακρής από την άλλη μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας. Ήταν κάτοικος Σίδνεϊ ενώ διατηρούσε δικό του κλαμπ στην περιοχή. Το 2013 αποφάσισε να εγκαταλείψει οριστικά το Σίδνεϊ και να ξεκινήσει μία νέα ζωή στην Αθήνα. Άνοιξε επιχειρήσεις σεκιούριτι και καθαριότητας θέλοντας να αφήσει πίσω του τα παλιά. Έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε το γνωστό μοντέλο Βικτώρια Καρύδα η οποία μέχρι τέλους ζητούσε δικαίωση για την άγρια δολοφονία του συζύγου της.

Και ο Τζέιμς Δαλαμάγκας εγκατέλειψε το Σίδνεϊ και εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους, αφού δραπέτευσε από την Αυστραλία γιατί κατηγορήθηκε για φόνο. Ήταν ο Νο1 καταζητούμενος για 27 χρόνια και κρυβόταν σε ένα χωριό έξω από Αίγιο με ψεύτικη ταυτότητα, και το όνομα «Αντώνης Τζήμας».

Το ρεπορτάζ της Daily Telegraph για την πολυτάραχη ζωή του στην Αυστραλία ήταν αποκαλυπτικό: «Μια φιγούρα του υποκόσμου λέει στην Daily Telgraph πως η πορεία του στον χώρο των συμμοριών ήταν αναδυόμενη. Τα αδέλφια Δαλαμάγκα ήταν κοντά και μαζί έτρεχαν μια εταιρεία σεκιούριτι που δεν ήταν τίποτα άλλο από μια βιτρίνα για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς. Ένας πρώην ντετέκτιβ πρόσθεσε πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν γκάνγκστερ και όταν πέθανε ο αδελφός του έγινε ανεξέλεγκτος».

Σύμφωνα με το Live News, επίσης, το 2012 είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του 56χρονου Δαλαμάγκα για εκτροφή σκύλων ράτσας πιτ-μπουλ τα οποία προετοίμαζε για παράνομους αγώνες. Τη μήνυση είχε κάνει η πρώην σύντροφός τους. Φαίνεται πως σε μάντρα στο σπίτι – φρούριο που διατηρούσε στο Αίγιο, είχε πολλούς σκύλους. Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής είχαν ενημερώσεις τις αρχές ωστόσο κάποιος είχε προλάβει να το πει στον Δαλαμάγκα με αποτέλεσμα να απομακρύνει τα σκυλιά πριν έρθει η αστυνομία σπίτι του.