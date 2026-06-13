Αίγιο: Θρήνος στον Λόγγο Αιγιάλειας για τη μητέρα και τον γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους

Σε κλίμα οδύνης έγινε σήμερα (13.06.2026) στον Λόγγο Αιγιάλειας η κηδεία των θυμάτων του διπλού φονικού που σημειώθηκε στο Αίγιο.

Φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι είπαν το τελευταίο αντίο στα θύματα της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο με τον κόσμο στον Λόγγο Αιγιάλειας να μην μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί.

Για την δολοφονία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου έχει κατηγορηθεί ο 65χρονος σύντροφός της.

«Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα» έλεγε συγγενής της δολοφονημένης Μαρίας, έξω από τον ναό. Ο ίδιος τονίζει ότι είχε την εντύπωση ότι τα πήγαινε καλά το ζευγάρι και όταν ερωτήθηκε για το τι μπορεί να συνέβη είπε ότι «αυτά τα μυστικά τα πήραν μαζί τους, είναι δράμα».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οδηγείται εκ νέου στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου, προκειμένου να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια, ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος του θύματος, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία.