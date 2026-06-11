Αίγιο: Δεν βρέθηκαν αποτυπώματα στο μαχαίρι της δολοφονίας – Στον τόπο του εγκλήματος και πάλι ο 65χρονος Ιταλός

Χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα βρέθηκε το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο του Αιγίου, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Το θρίλερ στην υπόθεση της δολοφονίας που από τα ξημερώματα της Τρίτης συγκλονίζει το πανελλήνιο συνεχίζεται με νέες δόσεις αγωνίας αλλά και μυστηρίου.

Όπως προέκυψε από τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων στην εγκληματολογική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ, στο μαχαίρι της δολοφονίας δεν υπήρχε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα ενώ την ίδια ώρα από τις έρευνες ένα ματωμένο δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε σε laptop εντός του σπιτιού ανήκε στην 54χρονη γυναίκα.



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https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/aigio2.mp4

Η άτυχη μητέρα που διατηρούσε για πολλά χρόνια σχέση με τον 65χρονο Ιταλό δέχτηκε περισσότερες από 20 μαχαιριές στην κοιλιά και στον θώρακα ενώ είχε και αμυντικά τραύματα στο χέρι και στον λαιμό.

Εντοπίστηκε μπρούμυτα και μέσα σε λίμνη αίματος στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή ενώ ο 26χρονος γιος της βρέθηκε νεκρός σε πλάγια θέση ενώ έφερε τραύμα από βολίδα φλόμπερ πίσω από τον δεξί κρόταφο.

Αυτή τη στιγμή άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έχουν μεταφέρει τον 65χρονο που κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία στο σπίτι του εγκλήματος και δεν αποκλείεται μάλιστα να του ζητούν επιπλέον πληροφορίες ή να κάνουν κάποια αναπαράσταση βάσει των δεδομένων και των στοιχείων που έχουν προκύψει.