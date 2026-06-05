Αίγινα: Σκάφος με 21 επιβαίνοντες προσάραξε στη νησίδα «Κερί» – Σκάφη και δύτης σπεύδουν στο σημείο

Περιπέτεια για 21 ανθρώπους που επέβαιναν σε τουριστικό σκάφος, ελληνικής σημαίας, νότια της Αίγινας, όταν αυτό προσάραξε στη νησίδα «Κερί».

Το ατύχημα έγινε το πρωί της Παρασκευής (05.06.2026) νότια του Τούρλου Αίγινας, με αποτέλεσμα να «επιστρατευτούν» σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαινόντων.

Στο σημείο σπεύδουν 2 σκάφη με ιδιώτη δύτη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν έχει τραυματιστεί ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως 4 μποφόρ.