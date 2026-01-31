Ίμια: «Το πλήρωμα ήταν άυπνο πάνω από 30 ώρες», λέει η αδερφή του Καραθανάση για την νύχτα της τραγωδίας

30 χρόνια πέρασαν από το μοιραία νύχτα των Ιμίων με το στρατιωτικό ελικόπτερο να συντρίβεται και τα μελη του πληρώματός του, ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο.

Με αφορμή τη μαύρη επέτειο των Ιμίων η αδερφή του υποπλοίαρχου Χριστόδλουλου Καραθανάση, μίλησε στο Star και αποκάλυψε, λάθη, αλλά και συγκλονιστικές στιγμές μετά την πτώση του ελικοπτέρου που έχασε τη ζωή του ο αδερφός της και ακόμη δύο μέλη.

«Δεν έπρεπε να σηκωθεί το ελικόπτερο τη νύχτα των Ιμίων» είπε ξεκινώντας την αφήγησή της η γυναίκα που για πρώτη φορά, προχώρησε σε αποκαλύψεις, μιλώντας ανοιχτά για συγκεκριμένα τόσο για επιχειρησιακά, πολιτικά αλλά και ηθικά λάθη, ενώ περιέγραψε το σοκ που βίωσε, όταν είδε τη θέση του αδελφού της στο κόκπιτ, ανάμεσα στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Η αδερφή του ήρωα των Ιμίων, απάντησε σχετικά με το αν έπρεπε να σηκωθεί το ελικόπτερο εκείνη τη νύχτα, η Τίνα Καραθανάση ήταν κατηγορηματική: «Σαφέστατα και όχι. Δεν είμαι εγώ ειδήμων, αλλά πλέον απ’ όλα αυτά που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα, ήταν άσκοπο. Άκυρο. Οι συνθήκες, και οι καιρικές αλλά και οι προσωπικές, ήταν ακραίες».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κόπωση του πληρώματος ήταν από τα πιο σοβαρά θέματα. «Λόγω της κόπωσης, των πολλών ωρών που διαπιστωμένα πλέον και αποδεδειγμένα ήταν άυπνο το συγκεκριμένο πλήρωμα», ενώ απαντώντας σχετικά για τις ακριβείς ώρες είπε ότι ήταν «Σίγουρα για 30 ώρες. Υπάρχουν και μαρτυρίες για 48 ώρες», ανέφερε.

«Μας προτάθηκε τότε από τον διοικητή των ελικοπτέρων στο Κοτρώνι, στον Μαραθώνα. Είχαμε επισκεφθεί τον χώρο και είχαμε δει ό,τι υπήρχε εκεί. Ήταν η θέση του αδελφού μου, η καρέκλα… αυτό ήταν λίγο σοκαριστικό. Δεν είναι απλό όταν λες “είδα την καρέκλα” ή όταν ακούς τις βλάβες στο σώμα του… δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο αυτό», είπε με την επίσκεψή της στον χώρο των συντριμμιών να είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

«Έγιναν πολιτικά, επιχειρησιακά και ηθικά λάθη»

Η Τίνα Καραθανάση δεν θα μπορούσε να μην αναφερθείστα λάθη που έγιναν και στοιχισαν τη ζωή του αδερφού της και ακόμη δύο στελεχών. «Τεράστια λάθη. Και επιχειρησιακά και πολιτικά. Τα ηθικά με πλήγωσαν περισσότερο… ».

Σχετικά με το πόρισμα περί βέρτιγκο, που έσπευσαν να πουν ως αίτιο της πτώσης ανέφερε πως προβλήθηκε πρόωρα και λανθασμένα: «Όταν δεν έχεις βρει το πτώμα του στελέχους σου, δεν έχεις ενημερώσει την οικογένεια και βγαίνεις στα κανάλια και βγάζεις πόρισμα που αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυε… για το βέρτιγκο μιλάω. Όχι ότι αν ίσχυε θα ήταν κάτι κακό είναι μέσα στους παράγοντες και στις πιθανότητες ενός χειριστή ελικοπτέρου».

Όσον αφορά τη συνολική διαχείριση από την πλευρά της πολιτείας και του στρατού για την κρίση όπως ανέφερε ήταν «Αχαρακτήριστη. Δεν το θέτω κομματικά. Δεν υπήρχε κοινός στόχος των Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών. Εκεί δεν πρέπει να μπαίνει ο προσωπικός εγωισμός ή το προσωπικό όφελος».

Κλείνοντας, στάθηκε στον αξιοπρεπή τρόπο με τον οποίο οι συγγενείς των τριών αξιωματικών πορεύονται όλα αυτά τα χρόνια. «Είναι θέμα χαρακτήρα και παιδείας. Ο πόνος δεν αλλάζει. Στην αρχή έχεις θυμό, είναι ανθρώπινο. Κι εγώ είχα τεράστιο θυμό. Ο θυμός φεύγει, ο πόνος όμως μένει».