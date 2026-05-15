Ίμια: Καλύμνιοι ψαράδες καταγγέλλουν προκλήσεις από την τουρκική ακτοφυλακή – «Γύρισαν το πυροβόλο πάνω στο καΐκι»

Κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο η ακτοφυλακή της Τουρκίας, με ψαράδες από την Κάλυμνο να καταγγέλουν πως τουρκικές ακταιωροί τους κόβουν συχνά τον «δρόμο» κοντά στα Ίμια ενώ μόλις χθες (14.05.2026) έστρεψαν το πυροβόλο του σκάφους πάνω στο καΐκι τους.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν φαίνεται η ακτοφυλακή της Τουρκίας να προσεγγίζει το καΐκι των ψαράδων κοντά στα Ίμια, και ανάβοντας σειρήνες, να τους προειδοποιεί να επιστρέψουν προς την Κάλυμνο. Τότε το πλήρωμα έστρεψε το πυροβόλο προς την ελληνική βάρκα.

Οι Καλύμνιοι ψαράδες καταγγέλλουν συνεχόμενες κινήσεις εκφοβισμού, λέγοντας μάλιστα πως από την ημέρα που σημειώθηκε η κρίση στα Ίμια, τουρκικές ακταιωροί δεν φεύγουν από το σημείο.

Αυτό το νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως, λίγες ώρες μετά την έκκληση του Βασίλη Κικίλια για παρέμβαση της ΕΕ στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, μιλώντας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Ωκεανών και Αλιείας, Κώστα Καδή, κατήγγειλε παράνομη αλιεία από Τούρκους ψάραδες αλλά και την αμφισβήτηση της Άγκυρας στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.