Ίλιον: «Είναι επικίνδυνος, απορώ πώς είναι έξω» λέει η γυναίκα που δέχτηκε επίθεση – «Δεν την χτύπησα» επιμένει ο 30χρονος

Τον γύρο του διαδικτύου έκαναν οι εικόνες από την επίθεση άνδρα οδηγού στη μέση του δρόμου στο Ίλιον, σε βάρος γυναίκας οδηγού για την προτεραιότητα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άνδρας απαίτησε από τη γυναίκα να κάνει όπισθεν, κάτι που αυτή αρνήθηκε, επικαλούμενη τον κίνδυνο σύγκρουσης με διερχόμενα οχήματα στον κεντρικό δρόμο πίσω της.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (09.06.2026), όταν σε έναν στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης στα όρια Ιλίου και Καματερού δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν ακινητοποιημένα, καθώς κανένας από τους δύο οδηγούς δεν έκανε όπισθεν προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και να μετατραπεί σε επίθεση, αφού ο 30χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και χτύπησε την 51χρονη οδηγό στο πρόσωπο.

Ο 30χρονος, επαγγελματίας οδηγός κατά δήλωσή του, νοσηλεύεται στο Δαφνί, ενώ φαίνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που μπλέκει σε καυγά. Στη γειτονιά λέγεται πως οι καυγάδες ήταν στην ημερήσια διάταξη, πέταγε ακόμα και γλάστρες σημειώνουν.

«Της ζητάω, πολύ ευγενικά ‘κάνε όπισθεν’. Γιατί, πρώτον, φταις, που έστριψε εκεί. Είναι διπλός. Αυτή η πλευρά της έχει εμπόδια. Εγώ δεν έχω παρκαρισμένα. Δεύτερον, αν πέρναγε ένα παιδάκι έτσι όπως μπήκε στην στροφή, θα το πάταγε. Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος», είπε ο 30χρονος, μιλώντας στο Live News.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 30χρονος κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και φτάνει στο παράθυρο της γυναίκας, όπου την χτυπά. «Η κυρία πήγε να με τραβήξει με το κινητό, εγώ πήγα να της απωθήσω το κινητό, δεν την χτύπησα. Η κυρία δεν είχε χτυπήματα. Δεν την ακούμπησα καν στο πρόσωπο. Το κινητό τής πέταξα κάτω και κατά δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, είχα εννιά ράμματα στο αριστερό μου χέρι, τέσσερα ράμματα στο δεξί μου χέρι», πρόσθεσε ο 30χρονος.

Όπως ακούγονται να λένε στο βίντεο:

Θύμα: Δεν είναι 100 μέτρα, με είδες εκεί πέρα που στρίβω και επιτάχυνες. Κάνε πίσω να περάσω.

Δράστης: Δεν κάνω πίσω, κάνε εσύ πίσω. Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να οδηγήσω καλά. Μου ‘χει κοπεί ο τένοντας.

Στα πλάνα, ο 30χρονος, παρά τα όσα υποστηρίζει, δεν άνοιξε καθόλου διάλογο με τη γυναίκα. «Σε καμία περίπτωση δεν την χτύπησα. Άμα χτύπαγα άνθρωπο, πόσω μάλλον γυναίκα, τόσα χρόνια δεν έχω χτυπήσει ποτέ μου στη ζωή… γυναίκα. Εγώ τις γυναίκες τις αγαπάω. Ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες χρόνια, δηλαδή ξέρω τι ζημιά θα γινόταν άμα χτύπαγα γυναίκα. Εγώ της έσπρωξα το κινητό απλά. Επειδή, για να μην το τραβήξει, το έκανα για να προλάβω να το ρίξω κάτω. Η γυναίκα με έβριζε. Της εξηγώ με ωραίο τρόπο ότι έχει κάνει τρεις οδικές παραβάσεις».

Από την πλευρά της η οδηγός είπε: «Είναι επικίνδυνη περίπτωση και απορώ πώς είναι έξω. Δεν υπάρχει ούτε παραβίαση ούτε όπισθεν μπορούσα να κάνω γιατί υπήρχε δρόμος κυκλοφορίας, υπήρχαν περαστικοί, και όπως βλέπετε και στο βίντεο πίσω περνάνε διπλής κατεύθυνσης αυτοκίνητα. Δεν μπορώ να κάνω όπισθεν, ο άνθρωπος ήρθε και έκατσε επίτηδες μπροστά μου. Μάρσαρε για να… Και εγώ δεξιά είχα χώρο να πάω… Εγώ είχα δεξιά χώρο, του έλεγα πήγαινε, έχω δεξιά χώρο να μπω εκεί που είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, είχα χώρο για να περάσει δίπλα μου. Γιατί είναι κάτι σύνηθες, αυτός ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Έχω πάει στον ιατροδικαστή σήμερα. Έχω μαυρισμένο μάτι».