Έφοδος του ελληνικού FBI σε στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα: Συνελήφθησαν 5, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Έφοδο σε 2 στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα, έκανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025) το ελληνικό FBI συλλαμβάνοντας 5 άτομα που κατηγορούνται ότι προήγαγαν στην πορνεία αλλοδαπές γυναίκες και εκμεταλλεύονταν τα έσοδά τους.

Η επιχείρηση έγινε μετά από πληροφορίες της ΕΛΑΣ για τα στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα όπου γυναίκες, με την πρόσχημα ατομικού χορού, προσέγγιζαν πελάτες και τους ζητούσαν να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με το αζημίωτο, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Οι συλληφθέντες πιάστηκαν στα «δίχτυα» του ελληνικού FBI καθώς αστυνομικοί που παρίσταναν τους «πελάτες» τους έδωσαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Συνολικά 45 γυναίκες και 3 άνδρες διαφόρων υπηκοοτήτων, μεταφέρθηκαν στην έδρα της ΔΑΟΕ προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να είναι θύματα εμπορίας. Τους παρασχέθηκε βοήθεια και προστασία. Επιπλέον, ένα άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Από την έρευνα αποδείχθηκε μάλιστα η διασύνδεση των 2 καταστημάτων. Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας στο ένα κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δεύτερου καταστήματος.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5.450 ευρώ, κάμερες, καταγραφικό μηχάνημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης χώρων, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων τρίτων προσώπων, σημειώσεις και έγγραφα καταστήματος, καθώς και κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.