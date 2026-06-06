Έφοδος της ΕΛΑΣ σε Πολεοδομίες στην Αττική: 6 συλλήψεις για «εξυπηρετήσεις» και «φακελάκια» – Βρέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να είχε μετατρέψει την Πολεοδομία σε «χρυσοφόρα» δραστηριότητα αποκάλυψε η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, μέλη του κυκλώματος φέρονται να ζητούσαν χρήματα για να «ξεμπλοκάρουν» φακέλους, να επισπεύδουν διαδικασίες στην Πολεοδομία, να μειώνουν πρόστιμα ή να διευκολύνουν τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Η έφοδος των Αδιάφθορων έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μαρούσι.

Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη 6 ατόμων, ανάμεσά τους και των δύο φερόμενων ως επικεφαλής του κυκλώματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, που εμπλέκονταν με το κύκλωμα.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες για ύποπτες πρακτικές σε υπηρεσίες πολεοδομικού αντικειμένου της Αττικής. Οι Αρχές αξιοποίησαν τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, φυσικές επιτηρήσεις, καταθέσεις μαρτύρων, ψηφιακά δεδομένα και άλλο προανακριτικό υλικό, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι από τον Οκτώβριο του 2025 είχε στηθεί ένα οργανωμένο δίκτυο με συγκεκριμένη ιεραρχία και καταμερισμό ρόλων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι παρενέβαιναν σε πολεοδομικές υποθέσεις ζητώντας αμοιβές για την κατά προτεραιότητα ή παράτυπη έκδοση οικοδομικών αδειών, την τακτοποίηση αυθαιρέτων, τη μείωση προστίμων, την έκδοση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων και τη διευθέτηση εκκρεμών φακέλων. Τα ποσά που φέρονται να απαιτούσαν κυμαίνονταν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ ανά υπόθεση.

Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν δύο πρόσωπα, τα οποία καθόριζαν τη στρατηγική της ομάδας, αξιοποιούσαν το δίκτυο επαφών τους και αποφάσιζαν το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων. Γύρω τους λειτουργούσε ένας μηχανισμός με εξειδικευμένους ρόλους. Ένα μέλος παρείχε τεχνικές κατευθύνσεις για τον χειρισμό φακέλων και την προσαρμογή τους ώστε να εμφανίζονται συμβατοί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Άλλοι αναλάμβαναν υποθέσεις έκδοσης αδειών ή αυθαιρέτων, ενώ πρόσωπο με θέση ευθύνης σε υπηρεσιακό επίπεδο φέρεται να διευκόλυνε την έκδοση διοικητικών πράξεων έναντι αμοιβής.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους, ως εξής:

Τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζονταν το δίκτυο επαφών και να συντόνιζαν την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος, καθορίζοντας, κατά περίπτωση, και το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων.

Μέλος με εξειδικευμένη γνώση του πολεοδομικού πλαισίου παρείχε κατευθύνσεις και οδηγίες για τον χειρισμό υποθέσεων, προτείνοντας τρόπους διεκπεραίωσης ή τροποποίησης φακέλων, ώστε να εμφανίζονται ως συμβατοί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μέλος αρμόδιο για ζητήματα έκδοσης αδειών φέρεται να αναλάμβανε την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούσαν οικοδομικές άδειες και συναφείς διοικητικές πράξεις, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Μέλος αρμόδιο για υποθέσεις αυθαίρετων κατασκευών φέρεται να παρενέβαινε σε διαδικασίες ελέγχου, τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων, παρέχοντας ευνοϊκή μεταχείριση έναντι αμοιβής.

Μέλος με θέση ευθύνης σε υπηρεσιακό επίπεδο φέρεται να αναλάμβανε τη διαχείριση υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, διευκολύνοντας την έκδοση σχετικών διοικητικών πράξεων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Ιδιώτης μηχανικός, μέλος της οργάνωσης, λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ ενδιαφερομένων και των λοιπών μελών, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση υποθέσεων, τη μεταφορά αιτημάτων και, κατά περίπτωση, τη διακίνηση χρηματικών ποσών, ενώ φέρεται να συνέβαλλε και στη διαμόρφωση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών.

Ιδιαίτερη θέση στο κύκλωμα είχε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των ενδιαφερομένων και των υπόλοιπων μελών. Ο ίδιος φέρεται να μετέφερε αιτήματα, να συντόνιζε υποθέσεις, ακόμη και να διακινούσε χρηματικά ποσά, ενώ φέρεται να συνέβαλλε και στη διαμόρφωση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Στις επικοινωνίες τους απέφευγαν να αναφέρονται ευθέως σε χρήματα και χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις όπως «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά». Παράλληλα, προτιμούσαν να συζητούν για τα ποσά και τις συναλλαγές σε δια ζώσης συναντήσεις, σε καφετέριες, χώρους στάθμευσης ή ακόμη και μέσα σε αυτοκίνητα.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Η υπόθεση κορυφώθηκε το μεσημέρι της 5ης Ιουνίου 2026, όταν οι αστυνομικοί παρενέβησαν κατά τη διάρκεια φερόμενης συναλλαγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένα μέλος του κυκλώματος παρέδωσε σε έναν από τους φερόμενους αρχηγούς φάκελο με 3.000 ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών και στις συλλήψεις.

Από τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και χώρους που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι κατασχέθηκαν συνολικά 334.895 ευρώ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, χειρόγραφες σημειώσεις και σύμβαση μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκε βαριά ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εμπορία επιρροής και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όλοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη 09.06.2026, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος και το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε.