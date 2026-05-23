Έφοδος αστυνομικών σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού – Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα

Αιφνιδιαστική επιχείρηση πραγματοποίησαν αστυνομικοί στις φυλακές Κορυδαλλού πρωινές ώρες της Παρασκευής (22.05.2026). Οι άνδρες της ΕΛΑΣ έκαναν εξονυχιστικούς ελέγχους σε κελιά κρατουμένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του αστυνομικών της ΕΚΑΜ, οι οποίοι παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 κελιά και 18 έγκλειστους στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων, λόγος για τον οποίο σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών έγκλειστων για «παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο».

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.