Έφοδοι του ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής της Αθήνας, έγιναν 12 συλλήψεις

«Χτύπημα» στη δράση της εμπορίας ανθρώπων και της γενετήσιας εκμετάλλευσης, κατάφερε το ελληνικό FBI. Στο στόχαστρο της συγκεκριμένης υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας βρέθηκαν οίκοι ανοχής στην Αθήνα.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (27.03.2026) η ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της 26ης Μαρτίου, μέλη του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν εφόδους σε έξι οίκους ανοχής της πρωτεύουσας, προχωρώντας σε 12 συλλήψεις.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν 11 γυναίκες και ένας άνδρας, κατηγορούμενοι για «παραβίαση σφραγίδων» που είχαν μπει από τις Αρχές.

Τέσσερις από τις συλληφθείσες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερούνται έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Όπως διαπιστώθηκε, οι έξι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη με αποφάσεις της αρμόδιας δημοτικής Αρχής, ενώ, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 760 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.