Έφερναν Ρουμάνους στην Ελλάδα και τους ανάγκαζαν να ζητιανεύουν στα φανάρια: Ντοκουμέντα από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλεύονταν οικονομικά και εργασιακά αλλοδαπούς άνδρες, κυρίως από τη Ρουμανία, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, (HSI). Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 αρχηγικά μέλη, κατηγορούμενοι για εμπορία ανθρώπων και αναζητούνται άλλοι 7. Κατασχέθηκαν χιλιάδες ευρώ, αυτοκίνητα και ταξιδιωτικά έγγραφα που κρατούσαν οι δράστες, εκβιάζοντας τα θύματά τους.

Όλα αποκαλύφθηκαν το πρωί της περασμένης Τρίτης (03.02.2026), που έγινε η μεγάλη επιχείρηση στην Αθήνα για την σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, οι δράστες, είχαν «πιάσει δουλειά» τουλάχιστον από 2021 και από τότε απειλούσαν και εκμεταλλεύονταν τους αλλοδαπούς άνδρες ενώ σε πολλές περιπτώσεις τους έπαιρναν τα διαβατήρια για να έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/allodapoi-egklimatiki-organwsi.mp4

Με σκοπό να ασκούν πλήρη εξουσία πάνω στα θύματά τους, οι δράστες έβρισκαν κυρίως υπηκόους Ρουμανίας, που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα είτε είχαν θέματα με την υγεία τους. Στη συνέχεια τους έπειθαν να έρθουν στην Ελλάδα με την υπόσχεση να τους βρουν καλή και νόμιμη δουλειά. Αφού τους έφερναν στην χώρα μας με δικά τους αυτοκίνητα, τους έβαζαν να μείνουν σε διαμερίσματα της Αθήνας και τους έπαιρναν τα ταξιδιωτικά έγγραφά τους ώστε να μείνουν εγκλωβισμένοι και υπό τον έλεγχό τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις τους ενημέρωναν πως τους χρωστούσαν χρήματα ή τους απειλούσαν για να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό.

Οι δράστες είχαν καταφέρει να έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο στη διαβίωσή τους.

Στη συνέχεια τους στρατολογούσαν σε φανάρια και πολυσύχναστα σημεία της Αττικής ώστε να ζητιανεύουν.

Από τις έρευνες που έγιναν, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν 4.876,40 ευρώ, από τα οποία 281,40 ευρώ σε κέρματα, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, 3 αυτοκίνητα – μέσα μεταφοράς των θυμάτων, καθώς και ταξιδιωτικό έγγραφο θύματος, που παρακρατούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μέχρι στιγμής έχει δοθεί βοήθεια σε 12 υπηκόους Ρουμανίας, ενώ αναπτύσσεται συνεργασία με τις Αρχές της Ρουμανίας για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δράστες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εκμετάλλευση της επαιτείας, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και παροχή κινητών μέσων προς διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.