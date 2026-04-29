Έσπασαν κάθε ρεκόρ τα ράντζα στο Αττικόν στη χθεσινή εφημερία – Δημιούργησαν ένα «δεύτερο» νοσοκομείο

Η χθεσινή (28.04.2026) εφημερία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν, στο Χαϊδάρι ξεπέρασε κάθε ρεκόρ φιλοξενείας σε ράντζα.

Συνολικά χρειάσθηκαν 150 ράντζα για να φιλοξενήσουν τους ασθενείς που χρειάζονταν νοσηλεία, με επακόλουθο να αναπτυχθεί ένα… δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο ήδη υπάρχον!

Την σχετική καταγγελία έκανε ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). Όπως αναφέρει, στο νοσοκομείο γίνονται πλέον εφημερίες… του τρόμου, αφού συρρέουν δεκάδες ασθενείς από άλλους νομούς, όπου υπολειτουργούν τα περιφερειακά νοσοκομεία.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων επισημαίνει ότι το προσωπικό του «Αττικόν» βρίσκεται πλέον σε απόγνωση. «Πέφτουν κάτω, λιποθυμούν λαμβάνουν αναρρωτικές άδειες, παραιτούνται», τονίζει. «Φταίει το νοσοκομείο γι’ αυτή την κατάσταση; Ασφαλώς και όχι. Μπαλώνει τις τρύπες των περιφερειακών νοσοκομείων».

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει, οι μισοί ασθενείς που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου προέρχονται από άλλους νομούς. Το ίδιο και το 50% των νοσηλευομένων ασθενών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, δε, εντοπίζεται στα παθολογικά περιστατικά. «Πλημμυρίζει το νοσοκομείο με παθολογικά περιστατικά παρότι υποχώρησε η εποχική γρίπη», λέει.

Ο κ. Γιαννάκος προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο Αττικόν Νοσοκομείο έχει πλέον φθάσει στο απροχώρητο. «Δεν πάει άλλο αυτό. Στο τέλος θα παραιτηθούν οι νοσηλευτές και το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα», επισημαίνει.

Για να αποσοβηθούν τα χειρότερα, απαιτούνται γενναία μέτρα. Ωστόσο «στην τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού, έγιναν λιγότερες των 10.000 αιτήσεων για πρόσληψη μονίμων. Δεν έκαναν αίτηση ούτε οι επικουρικοί, συμβασιούχοι εργαζόμενοι που είναι 20.000, τρέμοντας στην ιδέα να προσληφθούν σε άλλο νοσοκομείο και να χρειαστούν ενοίκια με τα 800 ευρώ το μήνα που λαμβάνουν», προσθέτει.

Και προσθέτει πως απαιτούνται σημαντικά κίνητρα με αυξήσεις μισθών, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Πηγή: iatropedia.gr