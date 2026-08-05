Έπεσε κομμάτι ψευδοροφής στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Κορίνθου – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο εργαζόμενες

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (4/7/26) στα πρόσφατα ανακαινισμένα Επείγοντα του νοσοκομείου στην Κόρινθο.

Ένα κομμάτι της ψευδοροφής αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Κορίνθου ενώ αναστάτωση προκλήθηκε στους ασθενείς και στους εργαζομένους που βρίσκονταν στον χώρο.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε δε ότι μαζί με τα πλακάκια της ψευδοροφής έπεσε και ένα βαρύ εξάρτημα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του κυρίου Γιαννάκου, το περιστατικό έγινε όταν έπεσε η κουρτίνα που χώριζε έναν από τους χώρους εξέτασης. Κατά την πτώση της, η κουρτίνα παρέσυρε και τμήμα της ψευδοροφής.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ότι οι κουρτίνες δεν είχαν μπει σε σταθερό σημείο της κανονικής οροφής, αλλά πάνω στα πλαστικά πλακάκια της ψευδοροφής. Όταν η συγκεκριμένη κουρτίνα δέχθηκε πίεση, τα πλακάκια αποκολλήθηκαν και έπεσαν μαζί με το βαρύτερο εξάρτημα της κατασκευής.

Για τον λόγο αυτό, ο κ. Γιαννάκος εκτίμησε ότι δεν επρόκειτο για αστοχία του υλικού, αλλά για «κατασκευαστικό λάθος». Τόνισε επίσης ότι τα ανακαινισμένα Επείγοντα είχαν παραδοθεί σε λειτουργία μόλις πριν από λίγες ημέρες, προσφέροντας πιο ανθρώπινες συνθήκες τόσο στους ασθενείς όσο και στους εργαζομένους.

Ζητά να ελεγχθεί η ασφάλεια του έργου

Μετά την πτώση της ψευδοροφής, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισήμανε ότι το έργο πρέπει να ελεγχθεί, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς και αν υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα σε άλλα σημεία.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι εργασίες ανακαίνισης στα δημόσια νοσοκομεία είναι απαραίτητες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι νέοι χώροι δεν αρκούν από μόνοι τους για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, επανέφερε το ζήτημα της στελέχωσης με τη φράση: «Χέρια θέλουμε να τα δουλέψουμε».