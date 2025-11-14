«Έπεσαν» οι υπογραφές για την 4η φρεγάτα Belharra – Στις 18 Δεκεμβρίου «έρχεται» ο «Κίμων»

Το Πολεμικό Ναυτικό ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 14.11.2025, η σύμβαση για την απόκτηση 4ης φρεγάτας FDI «Belharra», ανάμεσα στη ΓΔΑΕΕ και τη γαλλική εταιρεία Naval Group.

To νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την απόκτηση της 4ης Belharra από το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και την αναβάθμιση των υπόλοιπων τριών πλοίων στο Standard 2++ πέρασε με ευρεία πλειοψηφία από την Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου.

Η νέα φρεγάτα θα έχει το όνομα F600 «Θεμιστοκλής» και μπορεί να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό το 2028. Το κόστος της φρεγάτας φτάνει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει τον οπλισμό.

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, η «ΚΙΜΩΝ» θα παραδοθεί στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: OnAlert