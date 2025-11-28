Έπαιζαν παράνομα «φρουτάκια» σε κατάστημα της Αθήνας: Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια – Χειροπέδες και σε 2 πελάτες

Χειροπέδες σε 4 άτομα πέρασαν αστυνομικοί μετά τον έλεγχο που έκαναν σε κατάστημα στην Αθήνα καθώς αποκαλύφθηκε πως οι πελάτες έπαιζαν παράνομα «φρουτάκια».

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έκαναν τυχαία έρευνα στο συγκεκριμένο κατάστημα το μεσημέρι της Τετάρτης (26.11.2025), βρίσκοντας υπολογιστές στους οποίους οι πελάτες έπαιζαν παιχνίδια τύποτ «φρουτάκια».

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η υπεύθυνη της επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέτρεπε στους πελάτες να παίζουν «φρουτάκια» για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας.

Συνολικά συνελήφθη η υπεύθυνη, η ιδιοκτήτρια αλλά και 2 πελάτες.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 16 υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό, κέντρο ελέγχου και διαχείρισης –server, αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιεφερειακό υλικό, 5 κάμερες επιτήρησης, μία οθόνη και 890 ευρώ.