«Έπαθα θρόμβωση στον αριστερό μαστό» – Nέες μαρτυρίες για τον επικίνδυνο πλαστικό χειρουργό

Μετά την 30χρονη που αποκάλυψε τον εφιάλτη που έζησε με τον πλαστικό χειρούργο, ο οποίος της τετραγώνισε το στήθος, νέες μαρτυρίες βγαίνουν στο φως αποκαλύπτοντας τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει εξαιτίας του.

Μετά την 30χρονη, η δεύτερη 55χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα του πλαστικού χειρουργού μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, περιγράφει ότι το ένθεμα που της τοποθέτησε, γύρισε ανάποδα, προκαλώντας της για μήνες αφόρητους πόνους.

Η 55χρονη έφτασε στην πόρτα του πλαστικού χειρουργού για να κάνει μια επέμβαση ανόρθωσης και μια μικρή προσθετική. Αντί όμως να φύγει με χαρά, έφυγε με μια θρόμβωση, για την οποία έπρεπε να μπει ξανά στο χειρουργείο.

«Βγαίνω από το χειρουργείο έπαθα θρόμβωση στον αριστερό μαστό και ξαναμπήκα χειρουργείο. Βγήκα μετά από συνολικά 5μιση ώρες με απίστευτους πόνους».

Επί μήνες, οι επισκέψεις της γυναίκας στον πλαστικό ήταν συνεχείς. Η ζωή της είχε γίνει ένα μαρτύριο από τον πόνο και το μόνο που του ζητούσε ήταν να της αφαιρέσει τα ενθέματα. Εκείνος όμως, λέει, της σύστηνε υπομονή.

«Μου είχε πει ότι θα ξεπρηστεί, εγώ συνέχισα να πρήζομαι και έκανα 7 ταξίδια για να με ξαναδεί. Έρχεται το καλοκαίρι και το στήθος μου έκαιγε, πέθαινα στους πόνους. Το δέρμα μου ξεχείλωσε, η θηλή μου έγινε διπλάσια. Το καλοκαίρι μου ήταν απαίσιο, δεν μπορούσα να φορέσω μαγιό. Το αριστερό ένθεμα είχε γυρίσει ανάποδα».

«Με κατέστρεψε τελείως» λέει 52χρονη

Αντίστοιχη εμπειρία με την 30χρονη, είχε και μια μητέρα 52 χρονών, που πήγε για να κάνει μια απλή ανόρθωση και βγήκε με τεράστιες ουλές σε όλο της το στήθος, που όπως περιγράφει ποτέ δεν θα επουλωθούν.

«Ήταν αποτυχημένο το χειρουργείο. Το στήθος μου έγινε χειρότερο από ό,τι ήταν. Είμαι μητέρα δύο παιδιών, δεν είχα μεγάλο πρόβλημα, ήθελα απλά ανόρθωση. Ξαναχειρουργήθηκα δεύτερη φορά για να το διορθώσει κι έγινε χειρότερο. Τα ράμματα ήταν λες και με έχει χειρουργήσει χασάπης κι όχι γιατρός».

Και σε αυτή την περίπτωση, η μητέρα των δυο παιδιών, υποστηρίζει ότι ο γιατρός της έβαλε λάθος μέγεθος ενθέματος.

«Έβαλε πάρα πολύ μικρό ένθεμα σε μεγάλο στήθος, που έπρεπε να κάνει μειωτική ή να βάλει μεγαλύτερο ένθεμα. Εγώ αυτό που ζητούσα είναι να γίνει ανόρθωση. Το ένθεμα τραβούσε κάτω το στήθος».

Προχώρησε σε δεύτερο χειρουργείο, αλλά η εικόνα χειροτέρευσε. «Έδωσα άλλα χίλια ευρώ περίπου για το δεύτερο χειρουργείο, στο οποίο με κατέστρεψε τελείως» λέει η ίδια.

Οι υποθέσεις είναι πάρα πολλές και σε καμία περίπτωση οι γυναίκες δεν περίμεναν ότι θα μπουν στο χειρουργείο για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους και θα βγουν με τραγικά αποτελέσματα και σημαντικά προβλήματα υγείας.