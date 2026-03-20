Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Νέα σκληρή ανακοίνωση κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού – «Πρόθεσή τους να μην διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη»

Με νέα ανακοίνωσή τους τα μέλη της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επανέρχονται στα όσα πρωτοφανή συμβαίνουν από χθες στα δικαστήρια της Λάρισας, με τη Ζωή Κωνσταντοπουλου και τη Μαρία Καρυστιανου να κάνουν λόγο για «όργιο συγκάλυψης από πλευράς δικαστών».

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διαμαρτύρεται εντόνως για τις επιθέσεις που δέχονται οι δικαστικοί λειτουργοί από μερίδα δικηγόρων και συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, καλώντας τις Αρχές «να κλείσουν τις ρωγμές!».

Χαρακτηρίζοντας «πρωτοφανή» τα όσα συμβαίνουν στο δικαστήριο της Λάρισας η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού ότι «είναι δηλωμένη η πρόθεσή τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών».

«Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπογραμμίζοντας πως «μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία. Είναι δηλωμένη πρόθεση τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντι τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν 3 χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη. Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από την βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς.

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα.

Νέο βίντεο της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Λίγες ώρες μετά το βίντεο που ανήρτησε στα social media από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει στη σκληρή γλώσσα κατά δικαστών, μιλώντας για «επίορκους».

Σε νέο βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της στο Facebook έκανε λόγο για «έντρομη δικαστή που άλλαξε την απόφασή της», «μια εικόνα ντροπιαστική για τη Δικαιοσύνη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

