Ένταση στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα – Έχουν βάλει φωτιά σε δέματα από άχυρο

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες στη Θήβα, καθώς έχουν βάλει φωτιά σε δέματα από άχυρο.

Οι αγρότες έχουν κλείσει την παλιά Εθνική Οδό Θήβα – Λιβαδειά και έβαλαν φωτιά σε δέματα από άχυρο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θεωρήθηκε πως επίκειται αστυνομικοί παρέμβαση.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες ζήτησαν από τους συγκεντρωμένους αγρότες να απομακρύνουν τα εμπόδια και να ανοίξουν τον δρόμο, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

Ωστόσο όπως δηλώνουν οι αγρότες της περιοχής οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας.

«Να φύγει τώρα η Αστυνομία» ζητούν οι αγρότες.

Οι αγρότες ζητούν να απομακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και, κυρίως, οι «κλούβες» των ΜΑΤ από την ευρύτερη περιοχή και να επιστρέψουν στην Αθήνα, προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο.

Οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε μπάλες άχυρου και είχαν «θερμούς» διαλόγους με την ΕΛ.ΑΣ. «Απέτυχα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών, ασχολήθηκα με τη γη και απέτυχα. Τα Χριστούγεννα δεν πήρα δώρο στο παιδί μου» φώναξε ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Θήβας Κώστας Καφές, στον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ.