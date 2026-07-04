Ένταση στο αεροδρόμιο στη Μύκονο: Νεαροί καθυστέρησαν πτήση πάνω από 3 ώρες – Αστυνομικοί τους έβγαλαν από το αεροπλάνο

Στιγμές έντασης σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, όταν τουλάχιστον 10 νεαροί επιβάτες αγνόησαν τις οδηγίες του πληρώματος του αεροπλάνου με αποτέλεσμα η πτήση για Νάπολη να καθυστερήσει για πάνω από 3 ώρες.

Επιβάτες της πτήσης της Volotea από Μύκονο για Νάπολη κατήγγειλαν πως ενώ το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να πετάξει στον διάδρομο απογείωσης του αεροδρομίου, οι νεαροί έλυσαν τις ζώνες τους και σηκώθηκαν όρθιοι, αρνούμενοι να κάτσουν ξανά.

Οι αεροσυνοδοί επέμεναν να επιστρέψουν στις θέσεις τους για την ασφάλειά τους. Αφού οι επιβάτες δεν συμμορφώνονταν, στη συνέχεια ενημέρωσαν και τον πιλότο για το περιστατικό ο οποίος αποφάσισε να διακόψει την διαδικασία απογείωσης και να επιστρέψει στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου.

Λίγο αργότερα επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι ταυτοποίησαν τους εμπλεκομένους και τους έβγαλαν έξω.

Το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα η πτήση να καθυστερήσει για πάνω από τρεις ώρες ενώ προκάλεσε ντόμινο καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.