Ένταση σε νέο μπλόκο στην Καλαμάτα: Οι αγρότες προσπάθησαν να τουμπάρουν αυτοκίνητο της αστυνομίας

Με επεισοδιακό τρόπο τελικά οι αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό Τρίπολης – Καλαμάτας κοντά στην είσοδο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας κι έστησαν νέο μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Μωρέας.

Γύρω στις δυο το μεσημέρι της Δευτέρας 15.12.2025, εκατοντάδες αγρότες με τρακτέρ εμφανίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο με στόχο να μπλοκάρουν και τα δύο ρεύματα.

Στο σημείο όμως βρίσκονταν παραταγμένες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν τοποθετήσει τα οχήματα κατά τέτοιο τρόπο που να μην μπορούν να διέλθουν τα αγροτικά οχήματά.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/agrotes-kalamata.mp4

Για κάποια λεπτά δημιουργήθηκε ένταση με τους αγρότες να προσπαθούν να αναποδογυρίσουν παρόμοιο όχημα με αυτό που είχαν τουμπάρει οι συνάδελφοι τους στην Κρήτη.

Τελικά δόθηκε η εντολή κι επετράπη η διέλευση των τρακτέρ, αλλά και η αποφυγή τυχόν επεισοδίων.