Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομονοίας

Ανατροπή στην υπόθεση της 19χρονης που κατήγγειλε το βιασμό της από δύο αστυνομικούς μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών έκριναν ενόχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία από ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του.

Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό.

Το δικαστήριο διέκοψε για το απόγευμα για να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλει στους δύο καταδικασθέντες.

Η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε είναι σε αντιδιαστολή με την πρόταση του εισαγγελέα που ζήτησε την απαλλαγή και των τριών αστυνομικών λόγω αμφιβολιών, κάνοντας λόγο για πειθαρχικά απαράδεκτες πράξεις, που δε στοιχειοθετούν ωστόσο ποινικές ευθύνες.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης , το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022, η νεαρή κοπέλα, είχε απευθυνθεί στους κατηγορούμενους αστυνομικούς, που έκαναν περιπολία στο Θησείο, προκειμένου να τους ρωτήσει για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίασης που δούλευε. Εκείνοι, σύμφωνα με την κατάθεσή της δήλωσαν άγνοια και της πρότειναν να πάει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του ΑΤ Ομονοίας. Όταν έφτασαν εκεί, σύμφωνα με την ίδια, δύο εξ αυτών την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, με τον έναν να τη βιντεοσκοπεί.

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Πηγή newsit.gr