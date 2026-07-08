Ένοπλη καταδίωξη στο Άργος: Οδηγός προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικά για να ξεφύγει – Τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών

Μία επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/7/2026) στο Άργος με αποτέλεσμα οδηγός που προσπάθησε να ξεφύγει και να εμβολίσει τους αστυνομικούς να τραυματιστεί από πυρά της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός δεν σταμάτησε όταν του ζητήθηκε από τους αστυνομικούς στο Άργος και ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και να ξεκινήσει η καταδίωξη, Μάλιστα επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν μέσα στα υπηρεσιακά αυτοκίνητά τους.

Ακολούθησε καταδίωξη και το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμβόλισε. Στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει σκαρφαλώνοντας μαντρότοιχο.

Δύο αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, κοντά στο σημείο που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί – ΕΔΕ για το περιστατικό

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..