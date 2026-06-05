Ένοπλες Δυνάμεις: Παραχωρήθηκε τμήμα από το πρώην στρατόπεδο «Μαντουβάλου» στο Γύθειο στον δήμο Ανατολικής Μάνης

Στον δήμο Ανατολικής Μάνης παραχωρήθηκε τμήμα του πρώην στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο Γύθειο με το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπέγραψαν χθες Πέμπτη (4.6.26) ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης και ο δήμαρχος Πέτρος Ανδρεάκος.

Η παραχώρηση του τμήματος εμβαδού 13.039,83 τετραγωνικών μέτρων από το πρώην στρατόπεδο «Μαντουβάλου» στο Γύθειο έρχεται σε συνέχεια και άλλων παραχωρήσεων μη επιχειρησιακά αναγκαίων στρατοπέδων ανά τη χώρα, με στόχο την άντληση οφελών για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα στελέχη τους, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η έκταση από το πρώην Στρατόπεδο «Μαντουβάλου» που παραχωρείται στον Δήμο Ανατολικής Μάνης προορίζεται για τη στέγαση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάπτυξη αθλητικών και λοιπών κοινωφελών υποδομών.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Πέτρος Ανδρεάκος, δεσμεύτηκε για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πολεοδομικού σχεδιασμού στο σύνολο της έκτασης του πρώην στρατοπέδου, με σκοπό την οριστική και οργανωμένη αξιοποίησή του προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: onalert.gr