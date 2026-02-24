Ελλάδα

Ένοπλες Δυνάμεις: Νέα εποχή για την στρατιωτική θητεία – Η πρώτη μέρα των νεοσυλλέκτων σε Αυλώνα και Θήβα

Οι στρατεύσιμοι της 2026 Α’ ΕΣΣΟ πέρασαν σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, τις πύλες των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) σε Αυλώνα και Θήβα και θα υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις με βάση το νέο μοντέλο που τέθηκε σε ισχύ.

Οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία θεωρούνται επιβεβλημένες για τις Ένοπλες Δυνάμεις από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τεχνολογικές εξελίξεις και τη νέα προσέγγιση στρατιωτικών επιχειρήσεων στις πρόσφατες συρράξεις.

Νεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΗ διαδικασία καταγραφής προσωπικών στοιχείων των νεοσυλλέκτων / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Νεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΝεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΠροσομοιωτής βολών / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Κεντρικός πυλώνας των αλλαγών αποτελεί η βασική εκπαίδευση, που διαρκεί πάνω από 10 εβδομάδες, αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς.

Νεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΝεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟDrones για την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Νεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΝεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΝεοσύλλεκτοι της 2026 Α’ ΕΣΣΟ / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Προβλέπει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σύγχρονου μαχητή με την προσθήκη νέων αντικειμένων (από τον χειρισμό drones έως τις Α’ Βοήθειες) και τη σημαντική αναβάθμιση των υφισταμένων (πολλαπλασιασμός βολών, πορειών, ασκήσεων).

Νεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΝεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΝέος εξοπλισμός για την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Νεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΝεοσύλλεκτοι της 2026 Α' ΕΣΣΟΘάλαμος οπλιτών νεοσυλλέκτων στο ΚΕΤΘ – ΚΕΝ Αυλώνα / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν, επιπλέον:

  • την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου, όπως προβλέπει και η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σήμερα,
  • το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης,
  • τη μετάθεση του συνόλου των στρατεύσιμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση,
  • τη σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης από 8,80 σε 100 ευρώ σε όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Πηγή: OnAlert.gr

Πηγή newsit.gr

