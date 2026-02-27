Έμμα Καρυωτάκη: Συνεχίζει να προσφέρει ζωή 4 χρόνια μετά τον θάνατό της σε τροχαίο

Σχεδόν 4 χρόνια μετά τον άδικο θάνατό της στα 21 της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη και τη δωρεά των οργάνων της σε 6 συνανθρώπους, η Έμμα Καρυωτάκη συνεχίζει να δίνει ζωή.

Την Παρασκευή (27.02.2026), σε κλίμα συγκίνησης, η οικογένεια της Έμμας Καρυωτάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Νοέμβριο του 2022 στη συμπρωτεύουσα, πρόσφερε στην έδρα της Ελληνικής Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης στα Χανιά, έναν απινιδωτή.

Τον απινιδωτή τον είχε δωρίσει στην οικογένεια ο Σύλλογος «Αγάπη» Βασιλικής Κόμνου.

Ο απινιδωτής εντάσσεται στο δίκτυο απινιδωτών του προγράμματος «Ζωή» της Περιφέρειας Κρήτης.

Στόχο έχει την ενίσχυση της άμεσης ανταπόκρισης σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά με τη χρήση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών και την εκπαίδευση των πολιτών στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ.

Η μητέρα της Έμμας, Κέλλυ Καμπάκη ανέφερε:

«Η Εμμανουέλα ήταν ένα άξιο, καλό παιδί, γεμάτο όνειρα. Έφυγε πριν 3,5 χρόνια άδικα και μοίρασε ζωή. Από δική της επιλογή κάναμε δωρεά οργάνων, σώθηκαν 6 άνθρωποι και σήμερα 3,5 χρόνια μετά η Εμμανουέλα δίνει πάλι ζωή. Ο απινιδωτής μας δωρίστηκε στο όνομα της Εμμανουέλας από τον Σύλλογο «Αγάπη» Βασιλικής Κόμνου…».

«… Αυτός ο σύλλογος έχει ιδρυθεί από μια μητέρα που έχει επίσης χάσει το παιδί της. Εμείς με τη σειρά μας το δωρίσαμε στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χανίων και αυτό που ενώνει όλα αυτά είναι η Εμμανουέλα», τόνισε η κ. Καμπάκη.

Εμφανώς συγκινημένος ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης τόνισε:

«Είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές μου, τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Θέλω να συγχαρώ τον Μπάμπη και την Κέλλυ γι’ αυτή τη δωρεά ζωής που αφορμή είχε έναν άδικο χαμό, τον χαμό της Έμμας. Ευχαριστούμε για τη δωρεά και την ένταξη του απινιδωτή αυτού, στο πρόγραμμα «Ζωή» μαζί με άλλους 260 απινιδωτές που υπάρχουν στο νησί. Σκοπεύουμε να τους πολλαπλασιάσουμε. Στο νησί θα έρθουν άλλοι 100. Σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε ανθρώπους και φορείς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, όπως η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χανίων. Στόχος είναι όλοι οι πολίτες της Κρήτης να ξέρουν να δίνουν πρώτες βοήθειες, να ξέρουν να σώσουν μια ζωή».

«Για την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης αυτή η δωρεά είναι πάρα πολύ σημαντική. Με τη βοήθεια του Προγράμματος «Ζωή» και της Περιφέρειας Κρήτης φτιάχνουμε ένα σταθερό σημείο ασφάλειας στην περιοχή αυτή» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διασωστών Χανίων.