Έλενα Χριστοπούλου: Η πρώτη αντίδραση μετά την αγωγή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου – «Ξέρω την αλήθεια και θα την αποκαλύψω»

Τη δική της θέση στον «πόλεμο» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξέφρασε εμμέσως η Έλενα Χριστοπούλου μετά την αγωγή που της έκανε το μοντέλο για ηθική βλάβη. Η γνωστή μάνατζερ δηλώνει ότι είναι καλά διότι γνωρίζει την αλήθεια, τονίζοντας ότι δε θέλει να αποκαλύψει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της.

Το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, η Αφροδίτη Γραμμέλη αποκάλυψε ότι μίλησε με την Έλενα Χριστοπούλου για τις εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και μετέφερε εκείνη στον αέρα τα λόγια της. Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε γνωστό ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατέθεσε αγωγή, διεκδικώντας 1.000.000 ευρώ για ηθική βλάβη.

«Επικοινώνησα χθες με την Έλενα Χριστοπούλου, δεν ήθελε να πει πολλά. Το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι ότι “είμαι καλά διότι εγώ ξέρω την αλήθεια, την οποία αλήθεια θα την αποκαλύψω με τον δικό μου τρόπο και νομικά, αλλά χωρίς να δώσω στη δημοσιότητα τον τρόπο που θα κινηθώ νομικά τις επόμενες ημέρες”», είπε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Δεν θέλει να αποκαλύψει το τι θα κάνει με τους νομικούς εκπροσώπους της από δω και στο εξής. Δεν την άκουσα ιδιαίτερα ταραγμένη. Ήταν ψύχραιμη και μου είπε πως πληροφορήθηκε από τα Μέσα και στη συνέχεια έλαβε στα χέρια της την μήνυση», πρόσθεσε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι το newsit.gr αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο και τις λεπτομέρειες του τελευταίου επεισοδίου στον πόλεμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενα Χριστοπούλου μετά την αγωγή – μαμούθ και τη μήνυση που κατέθεσε το μοντέλο σε βάρος της μάνατζερ.