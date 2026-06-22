Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους στη Ρόδο

Έκτακτη προσγείωση έκανε το βράδυ της Δευτέρας (22/6/26) στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» στη Ρόδο, επιβατικό αεροσκάφος της TUI fly Netherlands.

Πρόκειται για την πτήση TFL191 (OR191). Το αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένυας προς το Άμστερνταμ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης.

Αμέσως μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βρέθηκαν προληπτικά στο σημείο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.