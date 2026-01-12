Έκτακτες κρίσεις πλοιάρχων στο Πολεμικό Ναυτικό: Ποιο προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 και 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ για κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως ακολούθως:
1. «Προακτέους κατ΄ εκλογή»:
(1) Μάχιμους:
α. Γαβριελάτο Απόστολο του Μάριου (ΑΜ-2146)
β. Αρβανιτάκη Μάριο του Ξενοφώντα (ΑΜ-2160)
γ. Πολυδώρου Σταύρο του Ευστρατίου (ΑΜ-2174)
δ. Αλογάρη Χρήστο του Ευσταθίου (ΑΜ-2238)
ε. Δούρο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου (ΑΜ-2206)
στ. Τζίφα Ιωάννη του Θεοδώρου (ΑΜ-2192)
ζ. Λιακόπουλο Ζώη του Ιωάννη (ΑΜ-2225)
η. Καλφούτζο Αριστείδη του Λουκά (ΑΜ-2273)
θ. Λυμπέρη Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2274)
ι. Λειβάδαρο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2247)
ια. Κανδηράκη Ιωάννη του Χαραλάμπους (ΑΜ-2269)
ιβ. Φουντάνα Λεωνίδα του Νικολάου (ΑΜ-2210)
ιγ. Ζουμπούλη Εμμανουηλ του Χρήστου (ΑΜ-2252)
ιδ. Μιχαλίτση Χρήστο του Γεωργίου (ΑΜ-2283)
ιε. Μπούρα Βασίλειο του Γεωργίου (ΑΜ-2265)
ιστ. Φίλια Νικόλαο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2299)
ιζ. Γώγο Νεκτάριο του Ανδρέα (ΑΜ-2277)
ιη. Σταθούλια Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2254)
ιθ. Αγγελόπουλο Παύλο του ‘Αγγελου (ΑΜ-2309)
κ. Κυπριώτη Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2311)
κα. Αλευρά Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ-2324)
κβ. Μίχο Ηρακλή του Απόστολου (ΑΜ-2371)
(2) Μηχανικούς:
α. Μίχαλο Γεράσιμο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-866)
β. Γιαννίτσα Νικόλαο του Λεωνίδα (ΑΜ-Μ-875)
γ. Χαλακατεβάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-859)
δ. Καραγιάννη Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-Μ-908)
ε. Ξυνό Νικόλαο του Ευστρατίου (ΑΜ-Μ-931)
στ. Αναγνωστόπουλο Εμμανουήλ του Διονυσίου (ΑΜ-Μ-929)
(3) Οικονομικού:
α. Νοταρά Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-672)
β. Κουμάνια Όλγα του Ιωάννη (ΑΜ-Ο-675)
γ. Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-Ο-667)
(4) Υγειονομικού/Ιατρών:
α. Μαυρίκο Σταμάτιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-285)
β. Κατσιμαγκλή Γεώργιο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-288)
(5) Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
Ρόκα Βασιλικής του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-176).
2. «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»
Υγειονομικού/Ιατρού:
Σοφούλη Ιωάννη του Μίνωα (ΑΜ-ΥΙ-286)
Επιπλέον, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 5/Σ.5 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:
1. Μάχιμους:
α. Συρόπουλο Κωνσταντίνο του Νικολάου (ΑΜ-2097)
β. Κουτέα Στέφανο του Δημοσθένη (ΑΜ-2196)
γ. Δημόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2186)
δ. Γιακουμάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΜ-2201)
ε. Μπάτσο Παναγιώτη του Γεωργίου (ΑΜ-2233)
στ. Νικολάου Ευάγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2203)
ζ. Καραμούτα Σωκράτη του Δημητρίου (ΑΜ-2198)
η. Καραβολάκη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ-2181)
θ. Ανδρεάτο Ευάγγελο του Αναστασίου (ΑΜ-2228)
ι. Ωρολογίδη Ποσειδώνα του Φώτιου (ΑΜ-2218)
ια. Μολδοβάνη Χρήστο του Αντωνίου (ΑΜ-2215)
ιβ. Αστερίου Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ-2134)
ιγ. Καβαλλάρη Γεώργιο του Σταύρου (ΑΜ-2213)
ιδ. Πισκιουλόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου (ΑΜ-2282)
ιε. Τρίκολλο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ-2276)
ιστ. Λαζάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2294)
ιζ. Κλαδάκη Σταύρο του Χαρίδημου (ΑΜ-2279)
ιη. Δομάζο Ευθύμιο του Δημητρίου (ΑΜ-2243)
ιθ. Φυντικάκη Ευστράτιο του Ευστρατίου (ΑΜ-2270)
κ. Κουπλάκη Ηλία του Δημητρίου (ΑΜ-2258)
κα. Εκατομμάτη Ευάγγελο του Σταύρου (ΑΜ-2260)
κβ. Δάουλα Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ-2289)
κγ. Κατσούρα Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-2251)
κδ. Πεφάνη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2262)
κε. Δεληπέτρο Γεώργιο του Αποστόλου (ΑΜ-2285)
κστ. Βαρουξή Κωνσταντίνο του Ευστρατίου (ΑΜ-2301)
κζ. Κούφαλη Παύλο του Ιωάννη (ΑΜ-2179)
κη. Ευστρατίου Κωνσταντίνο του ‘Αγγελου (ΑΜ-2342)
κθ. Γεωργακούδη Πασχάλη του Γεωργίου (ΑΜ-2314)
λ. Στεργίου Γεώργιο του Πέτρου (ΑΜ-2340)
λα. Ράπτη Κωνσταντίνο του Θεόδωρου (ΑΜ-2376)
λβ. Σαββάτη Βασίλειο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2347)
λγ Μουστάκα Αθανάσιο του Παναγιώτη (ΑΜ-2383)
2. Μηχανικούς:
α. Αναγνωστόπουλο ‘Αγγελο του Ευθυμίου (ΑΜ-Μ-870)
β. Καλογερίδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-886)
γ. Τζαβάρα Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Μ-884)
δ. Σπυρόπουλο Δημήτριο του Τριαντάφυλλου (ΑΜ-Μ-896)
ε. Καρύδη Θεόδωρο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-902)
στ. Μαρτίνο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-933)
ζ. Ηλιόπουλο Σάββα του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-920)
η. Θεοδώρου Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ-Μ-918)
θ. Θαλασσινό Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-932)
3. Οικονομικού:
Γκινάκη Νεκτάριο του Γεωργίου (ΑΜ-Ο-671).
Ακόμη, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 6/Σ.6 από 12Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:
1. Μάχιμους:
α. Μηλαίο Γεώργιο του Μάρκου (ΑΜ-2404)
β. Τρακάδα Ιωάννη του Αργύριου (ΑΜ-2339)
γ. Βεζύρη Αθανάσιο του Ευστάθιου (ΑΜ-2374)
δ. Δεμεντή Γεώργιο του Θεόδωρου (ΑΜ-2382)
ε. Κοκλώνη Νικόλαο του Μιχαήλ (ΑΜ-2420)
στ. Σκίτσα Δημήτριο του Χαράλαμπου (ΑΜ-2348)
ζ. Μασούρα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη (ΑΜ-2372)
η. Μασίκα Σωτήριο του Δημήτριου (ΑΜ-2426)
θ. Καρώνη Απόστολο του Χρήστου (ΑΜ-2432)
ι. Παπαδάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (ΑΜ-2358)
ια. Παπαδημητρίου Στέφανο του Νικόλαου (ΑΜ-2354)
2. Μηχανικούς:
α. Σάπκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη (ΑΜ-Μ-917)
β. Σφακιανάκη Γεώργιο του Ηλία (ΑΜ-Μ-916)
γ. Βλαζάκη Αναστάσιο του Παύλου (ΑΜ-Μ-936)
δ. Τζιμή Στυλιανό του Δημητρίου (ΑΜ-Μ-907)
ε. Δημητρίου Απόστολο του Γεωργίου (ΑΜ-Μ-919)
στ. Καρασαρίνη Ιωάννη του Παρασκευά (ΑΜ-Μ-881)
ζ. Πετράκη Στυλιανό του Αρτέμιου (ΑΜ-Μ-972)
η. Χαραρά Στυλιανό του Κυριάκου (ΑΜ-Μ-982)
3. Υγειονομικού/Οδοντιάτρους:
α. Φίλια Χαράλαμπο του Νικολάου (ΑΜ-ΥΟ-11)
β. Σιάμο Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΟ-14)
4. Οικονομικού:
α. Γανίδη Δημήτριο του Νικολάου (ΑΜ-Ο-674)
β. Ρομποτή Θεώνη του Ζώη (ΑΜ-Ο-673)
γ. Τσιτσιριδάκη Παναγιώτη του Ευαγγέλου (ΑΜ-Ο-687)
δ. Τσικρικά Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-Ο-688)
Τέλος, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/Σ.7 από 12 Ιανουαρίου 2026, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπλοιάρχων, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ως ακολούθως:
1. Υγειονομικού/Ιατρούς:
α. Στεφανίδη Γεράσιμο του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-290)
β. Πασχαλίδη Φίλιππο του Θεοδώρου (ΑΜ-ΥΙ-325)
γ. Κωνσταντάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου (ΑΜ-ΥΙ-338)
δ. Κοντολάτη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-ΥΙ-369)
2. Υγειονομικού/Φαρμακοποιούς:
α. Παπαδογούλα Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-ΥΦ-211)
β. Κωστούλα Αχιλλέα του Χρήστου (ΑΜ-ΥΦ-212)
3. Υγειονομικού/ Νοσηλευτικής:
α. Λαζαρίδου Ευτυχία του Χαραλάμπους (ΑΜ-ΥΝ-139)
β. Παπαδοπούλου Βικτωρία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-169)
γ. Σταθάκη Μαρία του Νικόλαου (ΑΜ-ΥΝ-183)
δ. Ταντάρου Αναστασία του Ευστάθιου (ΑΜ-ΥΝ-184)
ε. Καγιαλάρη Μαρία-Ασπασία του Αντωνίου (ΑΜ-ΥΝ-187)
στ. Καραγκιούζη Ευαγγελία του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-193)
ζ. Παπάλα Ελένη του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-194)
η. Βιλλιώτη Σοφία του Προκοπίου (ΑΜ-ΥΝ-202)
θ. Σταματάκη Πετρούλα του Νικολάου (ΑΜ-ΥΝ-195)
ι. Ζώρζου Μαρία του Ευσταθίου (ΑΜ-ΥΝ-196)
ια. Ιωάννου ‘Αννα του Αναστασίου (ΑΜ-ΥΝ-199)
ιβ. Κομποτιάτη Σοφία του Βασιλείου (ΑΜ-ΥΝ-201)
ιγ. Μετζάκη Καλλιόπη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΝ-207)
