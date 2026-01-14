Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων: Οι προαχθέντες, οι παραμένοντες και οι αποστρατευθέντες

Νέες έκτακτες κρίσεις αξιωματικών στις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοινώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (14.01.2026), σε συνέχεια της τελευταίας συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, το οποίο ανανέωσε τη θητεία των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.

Οι έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ενεργοποιήθηκαν μετά την ψήφιση, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας του πολυνομοσχεδίου για τη νέα τους δομή.

Την Τετάρτη, το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων κατά τη συνεδρίαση για τις έκτακτες κρίσεις 2026 έκρινε ως ακολούθως:

1. Με το Πρακτικό 01/2026 στo Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Αγγελόπουλο Χρήστο

(2) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δακτυλούδη Παναγιώτη

(3) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δρόσου Αικατερίνη

(4) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Τρίπλη Ηλία

(5) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Παχούμη Γεώργιο

(6) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Μπασδέκη Κωνσταντία

(7) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Παπαχρήστου Νικόλαος

(8) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Σκότη Θωμά

(9) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δέλλιο Γεώργιο

(10) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ)Τσελεπίδου Μαρία

(11) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Μπουλιακούδη Μαρία

(12) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Πατσαρούχα Σοφία

(13) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Αδαμίδου Αθανασία

(14) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Κουκούτση Αθανάσιο

(15) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Σιοτρόπου Ευαγγελία

(16) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Ασλανίδη Δημήτριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντεςτη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Αθανασίου Ευαγγελία

(2) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Ξεσφιγγούλη Ηλία

(3) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Κουμπογιάννη Γεώργιο

(4) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Μαρτίνου Θεοδώρα

2. Με το Πρακτικό 02/2026 στο Κοινό Νομικό Σώμα:

α. «Προακτέους» τους:

(1) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δακτυλούδη Παναγιώτη

(2) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Δρόσου Αικατερίνη

(3) Συνταγματάρχη (ΝΟΜ) Τσελεπίδου Μαρία

3. Με το Πρακτικό 03/2026 Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

α. «Διατηρητέους», τους:

(1) Συνταγματάρχη (ΟΕ) Τσεκούρα Χαράλαμπο

(2) Συνταγματάρχη (ΟΕ) Τσαγκαλίδη Παναγιώτη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Συνταγματάρχη (ΟΕ) Παπαζίδη Ματθαίο

(2) Συνταγματάρχη (ΟΕ) Παληβογιάννη Παναγιώτη

4. Με το Πρακτικό 04/2026 στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

α. «Διατηρητέοους» τους:

(1) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Μπακιρτζή Χρήστο

(2) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Λιώτα Ιωάννη

(3) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Μπατζάκη Νικόλαο

(4) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Βασιλάκη Ιωάννη

(5) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Χανδρινού Αγγελική

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Ρουλάκη Σταμάτιο

(2) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Βόσσο Βασίλειο

(3) Συνταγματάρχη (ΠΛΗ) Κόγια Αντώνιο

5. Με το Πρακτικό 05/2026 στο Κοινό Σώμα της Πληροφορικής

«Προακτέος» ο Συνταγματάρχης (ΠΛΗ) Λιώτας Ιωάννης.

6. Με το Πρακτικό 06/2026 στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

α. «Διατηρητέοους» τους:

(1) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Μαρκάκη Νεκτάριο

(2) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Ιστρατόγλου Κυριάκο (Αλέξιο)

(3) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Πλυταριά Παναγιώτη

(4) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Μπόλη Γρηγόριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Τσιρανίδη Ιωάννη

(2) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Τζιαχρή Δημήτριο

(3) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Πατεράκη Μαρίνο

(4) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Γκούσκο Γεώργιο

(5) Συνταγματάρχη (ΣΙ) Καρακατσανίδη Παύλο

7. Με το Πρακτικό 07/2026 στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

«Προακτέος» ο Συνταγματάρχη (ΣΙ) Μαρκάκης Νεκτάριος.