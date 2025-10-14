Έκρηξη στον Κολωνό: Πέταξαν γκαζάκια σε Jumbo – Αναζητούν τους δράστες από τις κάμερες ασφαλείας

Έκρηξη με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα (14.10.2025), στο κατάστημα «Jumbo» του Κολωνού.

Οι άγνωστοι πέταξαν τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του Jumbo που βρίσκεται στην οδό Κρέοντος στον Κολωνό. Από την έκρηξη και την φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, πλαστικό μπιτόνι, που προφανώς περιείχε εύφλεκτο υγρό, καθώς και υπολείμματα από προσανάμματα τζακιού.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Από τις κάμερες ασφαλείας και τις καταθέσεις των κατοίκων, προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη τους.

Την προανάκριση για την εμπρηστική επίθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.