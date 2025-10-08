Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O.: Νονούς της νύχτας «βλέπει» η αστυνομία πίσω από την βομβιστική επίθεση – Το μήνυμα και η βεβαιότητα για νέο χτύπημα

«Εκρηκτικό» μήνυμα προς τον ιδιοκτήτη της ιστορικής ντισκοτέκ Jacky.O. από κυκλώματα της νύχτας εκτιμούν οι αναλυτές της δίωξης εκβιαστών του οργανωμένου εγκλήματος ότι κρύβεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση το βράδυ της Τρίτης (7.10.25) στα Ιλίσια.

Αστυνομικοί του Τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών εντόπισαν ίχνη δυναμίτιδας και βραδύκαυστο φυτίλι, γεγονός που σημαίνει ότι οι δράστες άναψαν το φυτίλι με τη μικρή ποσότητα δυναμίτη και στη συνέχεια την πέταξαν προς την είσοδο της ντισκοτέκ. Εκείνη την ώρα η ντισκοτέκ ήταν κλειστή καθώς αν μόνο Σαββατοκύριακα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν στους αξιωματικούς της Δίωξης Εκβιαστών που έχουν αναλάβει την υπόθεση ότι το πιθανότερο σενάριο είναι πίσω από την έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά η πρόσοψη της ντισκοτέκ και ένα αυτοκίνητο, να κρύβονται άνθρωποι της νύχτας οι οποίοι ζήτησαν ή θα ζητήσουν χρήματα για προστασία από τον ιδιοκτήτη της ντισκοτέκ.

Ο ίδιος σε κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς τόνισε ότι δεν δεχόταν απειλές και δεν τον πλησίασε κάποιος για να «πουλήσει προστασία».

Ωστόσο, οι αστυνομικοί θεωρούν βέβαιο πως οι «νονοί της νύχτας» που έστειλαν το εκρηκτικό μήνυμα θα επανέλθουν σύντομα ζητώντας «μηνιαίο χαράτσι» για προστασία.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 10:00 το βράδυ και ήταν μικρής ισχύος όμως στο σημείο λόγω και της θέσης υπήρχε πολύς κόσμος διερχόμενοι αυτοκίνητα ενώ απέναντι υπάρχει και ξενοδοχείο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ κάμερες κατέγραψαν τέσσερα άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη εξετάζεται το ενδεχόμενο, σύμφωνα και από μαρτυρίες καποιος από αυτούς ή όλοι μαζί να ήταν μία ομάδα που έριξε τη δυναμίτιδα με το φυτίλι στην ιστορική ντισκοτέκ προκαλώντας υλικές ζημιές.