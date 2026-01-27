Έκρηξη στη Βιολάντα: Οι πέντε γυναίκες θύματα της τραγωδίας και οι προσωπικές ιστορίες τους – Η μετανάστρια, η μάνα, η γιαγιά και ο αγώνας για το μεροκάματο

Τραγικό τέλος βρήκαν πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Πέντε γυναίκες από διπλανά χωριά που έκαναν την βραδινή βάρδια, όχι από επιλογή, αλλά για να μπορούν την ημέρα να φροντίζουν τις οικογένειές τους.

Πρόκειται για μητέρες και οικογενειάρχες που εργάζονταν προκειμένου να στηρίξουν οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις οικογένειές τους. Το βράδυ δούλευαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα και την ημέρα φρόντιζαν παιδιά και εγγόνια.

Αγάπη Μπουνόβα: Σε έναν χρόνο έβγαινε στη σύνταξη

Η Αγάπη Μπουνόβα είναι μια από τις νεκρές της τραγωδίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, όπου διέμενε, εργαζόταν επί 15 χρόνια στη Βιολάντα και της απέμενε περίπου ένας χρόνος για να συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα και να βγει στη σύνταξη.

Είχε επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια ώστε την ημέρα να μπορεί να φροντίζει τα εγγόνια της. Ο σύζυγός της διατηρούσε επιχείρηση στο χωριό, ενώ τα παιδιά της εργάζονταν.

Αναστασία Νάσιου: Ήταν μετανάστρια στη Γερμανία

Η 56χρονη Αναστασία Νάσιου είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από περίπου έξι μήνες, ύστερα από χρόνια παραμονής στη Γερμανία, όπου εργαζόταν από το 1989. Ο σύζυγός της είχε συνταξιοδοτηθεί και επέστρεψαν μαζί στο χωριό Γριζάνο Τρικάλων. Προσλήφθηκε άμεσα στη Βιολάντα, καθώς έκανε την ίδια δουλειά στη Γερμανία.

Η ίδια είχε τρία παιδιά.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη: Κάτω των 5 ετών τα παιδιά της

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη ήταν μητέρα δύο παιδιών ηλικίας 3 και 5 ετών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού Φιλύρας, εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια ώστε να μπορεί το πρωί να βρίσκεται με τα παιδιά της, καθώς ο σύζυγός της εργαζόταν το πρωί.

Μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια, όμως λόγω κορονοϊού αναγκάστηκε να κλείσει το κατάστημά της. Στη συνέχεια προσλήφθηκε στη Βιολάντα.

Έλενα Κατσαρού: Εργαζόταν στο εργοστάσιο για χρόνια

Η Έλενα Κατσαρού ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού και εργαζόταν για αρκετά χρόνια στη Βιολάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε καλά τον χώρο και τις συνθήκες εργασίας.

Την ώρα της έκρηξης και της πυρκαγιάς βρισκόταν στον χώρο παραγωγής, όπου και εγκλωβίστηκε.

Βούλα Μπουκοβάλα: Μητέρα τριών παιδιών

Η Βούλα Μπουκοβάλα ήταν μητέρα τριών παιδιών και εργαζόταν στην παραγωγή του εργοστασίου.

Τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν στη γραμμή εργασίας.