Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O. στην Μιχαλακοπούλου

Η έκρηξη έγινε το βράδυ της Τρίτης (7/10/25) στην γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O. που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Μέξη. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νυχτερινό κέντρο δεν λειτουργούσε το βράδυ της Τρίτης που έγινε η έκρηξη κι έτσι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκαν περαστικοί καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο πιθανότατα είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.