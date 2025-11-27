Έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Νέο Κόσμο: Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν αυτοκίνητα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης για φωτιά που προκήθηκε μετά από έκρηξη σε συνεργείο στον Νέο Κόσμο.

Από την έκρηξη ξέσπασε φωτιά που προκάλεσε υλικές φθορές τόσο στο συνεργείο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λυσιμαχίας και Θαρύπου στον Νέο Κόσμο, όσο και σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

Η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο μετά από κλήση που έλαβε στις 05:08, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκε λίγο νωρίτερα μία ισχυρή έκρηξη.

Στο συμβάν, μετέβησαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες.