Έκρηξη από χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό: «Υπάρχουν στη γειτονιά άτομα με παραβατική συμπεριφορά», λέει η Κωνσταντία Δημογλίδου

Πανικός προκλήθηκε σε γειτονιά του Κορυδαλλού τα ξημερώματα της Πέμπτης 19.02.2026, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε 6 αυτοκίνητα αλλά και ένα διαμέρισμα.

Η έκρηξη της χειροβομβίδας έγινε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα στη διασταύρωση των οδών Πελοποννήσου και Δελφών στον Κορυδαλλό και άμεσα προκλήθηκε αναστάτωση με αυτόπτη μάρτυρα να περιγράφει στο newsit.gr πως άκουσε έναν πολύ δυνατό κρότο «σαν να έγινε σεισμός 8 Ρίχτερ».

Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας, τα οποία συνέλλεξαν προκειμένου να ελεγχθούν.



Κάτοικος της περιοχής αναφέρει στο newsit.gr σχετικά με το υπήρχαν διαμάχες στη γειτονιά, «Έχω γεννηθεί στην περιοχή, είμαι 80 χρόνων, τους ξέρω όλους τους ανθρώπους, αυτό ήταν εξωτερικό πράγμα», είπε και ανέφερε ότι από την έκρηξη που σημειώθηκε, έσπασαν και τα τζάμια του σπιτιού που μένει η κόρη της.

Ακόμη μία κάτοικος στην γειτονιά περιγράφει το περιστατικό: «Να ήταν γύρω στη μία πάρα τέταρτο που πάρκαρα το αυτοκίνητο. Η έκρηξη έγινε μετά», λέει η γυναίκα, που το όχημά της υπέστει υλικές ζημιές από τη χειροβομβίδα. Όπως φαίνεται, μπορεί ο απολογισμός από την έκρηξη να είναι υλικές ζημιές, όμως από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Οι άγνωστοι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από τις Αρχές, που διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον χώρο, ενώ εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Δημογλίδου: Υπάρχουν άτομα με παραβατικό παρελθόν στη γειτονιά

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, κάνει λόγο μιλώντας στον ΣΚΑΪ για άτομα με παραβατική συμπεριφορά που υπάρχουν στην περιοχή. «Οι αστυνομικοί και από το ελληνικό FBI αναζητούν αν υπάρχει παρελθόν σε άτομα που βρίσκονται στην περιοχή, όχι απαραίτητα κοντά στην οικία που έγινε η έκρηξη…υπάρχει για κάποια άτομα παραβατικό παρελθόν στη γειτονιά χωρίς να μας έχει καταγγελθεί κάτι για μεταξύ τους διαφορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, εξετάζονται τα υπολείμματα της χειροβομβίδας προκειμένου να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον δράστη ή στους δράστες, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν.

«Δεν είναι ξεκάθαρο πώς οι δράστες έφτασαν στο σημείο, για αυτό και οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για την έκρηξη» πρόσθεσε σχετικά με τις έρευνες που γίνονται για τον εντοπισμό των δραστών.