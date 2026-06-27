Έκανε μπάρμπεκιου στο Μαρκόπουλο την ώρα του συναγερμού για φωτιά: «Βροχή» συλλήψεων σε Φθιώτιδα, Αττική, Σέρρες, Ρόδο

Τι κι αν ο κρατικός μηχανισμός προειδοποιεί με κάθε τρόπο για την επικινδυνότητα των συνθηκών για πυρκαγιά; Την ώρα που η Πυροσβεστική σβήνει τη μία φωτιά μετά την άλλη και ο δυνατός αέρας συνεχίζει να «μαστιγώνει» πολλές περιοχές την χώρας μας, κάποιοι εξακολουθούν να σφυρίζουν αδιάφορα, κάνοντας… μπάρμπεκιου, αγροτικές εργασίες με εύφλεκτα υλικά ακόμα και ηλεκτροκόλληση.

Μπροστά σε τέτοια περιστατικά βρέθηκαν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και βέβαια, οι υπεύθυνοι-ανεύθυνοι βρέθηκαν με χειροπέδες και πρόστιμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, η φωτιά αποφεύχθηκε, σε κάποιες άλλες όμως το κακό είχε ήδη γίνει…

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έγιναν 5 συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη ένας 63χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το Σάββατο (27/6/26) στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με τρακτέρ και καταστροφέα.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη άνδρας για πυρκαγιά από αμέλεια στις 26/6/26 σε αγροτική περιοχή του Δήμου Σιντικής Σερρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή και κάηκαν συνολικά περίπου 20 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, υπολειμμάτων καλλιεργειών, γεωργικής έκτασης με περίπου 100 ελαιόδεντρα και χορτολιβαδικής έκτασης.

Σε ακόμη δύο ακόμη περιπτώσεις, στην Ανατολική Αττική, συνελήφθησαν δύο άτομα, το Σάββατο (27/6/26). Η πρώτη περίπτωση ήταν στην περιοχή Κερατέας Ανατολικής Αττικής, όπου ένας 39χρονος έκανε θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροκόλληση. Εκτός από τη σύλληψη, τώρα καλείται να πληρώσει και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση στις 13:34 στην περιοχή Μαρκοπούλου Ανατολικής Αττικής, ένας 52χρονος έκανε χρήση υπαίθριας ψησταριάς (μπάρμπεκιου), κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας λόγω του δείκτη επικινδυνότητας. Ο άνδρας συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στην πέμπτη περίπτωση, συνελήφθη ένας 56χρονος, για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου 2026 στην περιοχή Θεολόγος, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο άνδρας άφησε σε λειτουργία βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε για το πότισμα αγροτικής έκτασης και έφυγε από το σημείο, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε διπλανή αγροτική και δασική έκταση.

Από την πυρκαγιά κάηκε περίπου ένα στρέμμα αγροτικής – δασικής έκτασης.

«Βροχή» τα πρόστιμα και οι συλλήψεις

Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζουν τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης πυρκαγιών που ξέσπασαν το Σάββατο (27/6/26) σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 27 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 484 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 552.267,29 ευρώ, ενώ έχουν γίνει 128 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 120 (93,75%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,25%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, κάνοντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα τις προβλεπόμενες ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Συναγερμός λόγω του δυνατού αέρα

Στο «πόδι» είναι ο κρατικός μηχανισμός αυτό το επικίνδυνο Σαββατοκύριακο, αφού ο μανιασμένος αέρας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ευνοεί το ξέσπασμα πυρκαγιάς. Το Σάββατο (27/6/26) ήταν η πρώτη ημέρα της νέας αντιπυρικής περιόδου με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για πολλά κομμάτια της χώρας.

Από την Παρασκευή (26/6/26), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε εκδώσει Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου, ενώ, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, είχε ενημερώσει εγκαίρως όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα τέθηκε σε κατάσταση μερικής επιφυλακής, με διασπορά δυνάμεων των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), του Μηχανοκίνητο Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ), εντατικοποίηση των περιπολιών και ανάπτυξη εναέριων έμφορτων περιπολιών, καθώς και περιπολικών οχημάτων στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις ημέρες επαπειλούμενου κινδύνου.

Μήνυμα αυξημένης προσοχής είχε απευθύνει και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ημέρες και κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη προσοχή απαιτείται τόσο για το Σάββατο όσο και για την Κυριακή.

32 πυρκαγιές σε 24 ώρες

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Ορεστιάδα, τη Στυλίδα, δύο στη Ναύπακτο και δύο στη Βοιωτία.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι σημαντικότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου και αντιμετωπίστηκαν με άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας κινητοποιήθηκαν αρχικά 51 πυροσβέστες, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σε 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 για την περιοχή. Η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.

Λίγη ώρα αργότερα εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην Πέτρα Βοιωτίας, όπου επιχειρούσαν έως και 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για την προστασία των πολιτών εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Λιβαδειά, ενώ και αυτή η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στο Σπαθάρι Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες, μία ομάδα της 20ής ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, με συνεχή εικόνα από drone του ΕΣΚΕΔΙΚ, ενώ η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.

Στη Βλαχέρνα Άρτας επιχείρησαν έως και 29 πυροσβέστες, μία ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με συνεχή εναέρια επιτήρηση μέσω drone.

Παράλληλα, στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Βύσσα Έβρου κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα μέσω drone επιτήρησης, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Παράλληλα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ναύπακτο, στην Κάτω Μαμουλάδα και στα Κρυονέρια, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ, όπως τονίζεται, στη Στυλίδα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες, παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η άμεση κινητοποίηση του επιχειρησιακού μηχανισμού, η προληπτική ανάπτυξη δυνάμεων, η αξιοποίηση των εναέριων μέσων και των drones επιτήρησης, καθώς και η έγκαιρη έκδοση μηνυμάτων του 112, συνέβαλαν ώστε οι πυρκαγιές να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να τεθούν υπό έλεγχο, χωρίς να εξελιχθούν σε μεγάλα συμβάντα».

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό από το υπΚΚΠΠ, στην Περιφέρεια Αττικής προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι, με τουλάχιστον 46 περιστατικά παροχής βοηθείας (κοπές δέντρων – αφαιρέσεις αντικειμένων).

Μεγάλος κίνδυνος και την Κυριακή (28/6/26)

Για την Κυριακή (28/6/26), ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπει εκ νέου πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την Αττική (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων), τη Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και Σκύρο), το Βόρειο Αιγαίο (Λέσβο και Χίο), την Πελοπόννησο και τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, ενώ το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί εκ νέου τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.