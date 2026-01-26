Έγκλημα στη Γλυφάδα: Δώδεκα χρόνια μετά την δολοφονία της μητέρας του, γύρισε για να σκοτώσει τον πατέρα του – Όλο το χρονικό

Με αίμα γράφτηκε τελικά ο επίλογος της οικογενειακής τραγωδίας που ξεκίνησε να ξετυλίγεται το 2014 με τη δολοφονία μιας μητέρας στη Γλυφάδα από τα χέρια του ίδιου του γιου της.

Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε το πρωί της 25ης Ιανουαρίου του 2026 με μια νέα δολοφονία. Στην πιλοτή μιας πολυκατοικίας στη Γλυφάδα, ένας 80χρονος πατέρας έπεφτε νεκρός από τα χέρια του παιδιού του. Του γιου που πριν από δώδεκα χρόνια κατακρεούργησε τη μητέρα του και πληροφορίες τον ήθελαν να ψάχνει εκείνη την μαύρη ημέρα και τον πατέρα του για να τον σκοτώσει.

Η μητροκτονία του 2014

Μάρτιος του 2014. Ο τότε 34χρονος εμφανίζεται μόνος του στο αστυνομικό τμήμα και ομολογεί ψύχραιμα ότι σκότωσε τη μητέρα του. Το σώμα της βρίσκεται κατακρεουργημένο στο μπάνιο του σπιτιού τους στη Γλυφάδα.

Το έγκλημα συγκλονίζει τη χώρα. Οι λεπτομέρειες μιλούν για ανεξέλεγκτη μανία. Λίγο πριν παραδοθεί, είχε αναζητήσει και τον πατέρα του. Ήθελε να τον σκοτώσει κι εκείνον. Δεν τον βρήκε. Και τότε παραδόθηκε.

Καταδικάζεται σε 16 χρόνια κάθειρξης για ανθρωποκτονία με μειωμένο καταλογισμό. Όχι ισόβια, λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.

Το αποφυλακιστήριο

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο μητροκτόνος αποφυλακίστηκε. Ο νόμος τότε επέτρεπε να εκτίσει τη μισή ποινή. Και επειδή κρατούνταν σε ψυχιατρείο, κάθε μέρα μετρούσε για διπλή. Έτσι, από τα 16 χρόνια… έμεινε μέσα μόλις τέσσερα.

Μετά την αποφυλάκιση οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλεύτηκε. Άγνωστο πώς και πότε βγήκε.

Στο αποφυλακιστήριο αναγράφεται ξεκάθαρα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του». Και όμως… κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Η τελευταία προσευχή

Το πρωί της Κυριακής ο 80χρονος ετοιμάστηκε να πάει στην εκκλησία. Κατέβηκε στην πιλοτή και ξαφνικά βλέπει τον γιο του που του είχε στήσει καρτέρι. «Βοήθεια Παναγιά μου, σώσε με» φώναξε, αλλά δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Ο 46χρονος όρμησε πάνω του με το μαχαίρι. Χτύπησε ξανά και ξανά. Ο ηλικιωμένος σωριάζεται αιμόφυρτος.

«Παιδί μου… πέθανα τώρα… μη με σκοτώνεις άλλο…» ήταν τα τελευταία λόγια του.

Ο δράστης συνεχίζει, έβαλα δυνατά εκκλησιαστικούς ύμνους για να καλύψει τις κραυγές. Το σήκωσε και το τοποθέτησε στο πορτμπαγκάζ, σαν να επρόκειτο για ένα απλό αντικείμενο.

Η σύλληψη και η απειλή

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε την αστυνομία. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη και το πτώμα του πατέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος φέρεται να δήλωσε ψυχρά ότι, αν αφεθεί ξανά ελεύθερος, θα σκοτώσει και τα αδέλφια του.