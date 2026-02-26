Έβρος: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους των παρόχθιων χωριών – Φόβο για μεγάλες ποσότητες νερού από την Βουλγαρία

Ο Έβρος βρίσκεται και σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή. Πάνω από 150.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από νερό, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα, ενώ αυξάνεται η ανησυχία και για κατοικημένες περιοχές.

Οι πλημμύρες στον Έβρο έχουν δημιουργήσει εικόνες μεγάλης καταστροφής, με τη στάθμη του ποταμού να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τα νερά ασκούν συνεχή πίεση στα αναχώματα και στις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον φόβο για νέα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες 36 ώρες που είναι και κρίσιμες.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ήχησε το 112 στα Λάβαρα Σουφλίου, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Βουλγαρία, μεγάλες ποσότητες νερού κατευθύνονται προς τον ποταμό, κινούμενες με ταχύτητα περίπου 4 χιλιομέτρων την ώρα.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που δείχνουν γήπεδα και μπασκέτες, να έχουν σχεδόν καλυφθεί μέχρι τα δίχτυα από τα νερά.

Ο βόρειος κόμβος των Λαβάρων παραμένει κλειστός από χθες το απόγευμα, αφού μεγάλες ποσότητες νερού από τον κάμπο πέρασαν προς το χωριό. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού φτάνει ακόμη και τα 6 μέτρα, με τον κίνδυνο να παραμένει υψηλός.

Στο Διδυμότειχο, εκτεταμένη περιοχή δίπλα στο ανάχωμα βρίσκεται κάτω από τα νερά του Ερυθροπόταμου.

Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκονται οι Φέρες, το Τυχερό, το Σουφλί, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα, ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου έχει τεθεί σε «Red Code» τουλάχιστον έως την Παρασκευή.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά κυρίως με την κατάσταση στις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη γειτονική χώρα έχει υποχωρήσει ανάχωμα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και επηρεάζοντας τη ροή των υδάτων προς το ελληνικό έδαφος.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος και η απειλή νέων πλημμυρικών επεισοδίων εξακολουθεί να είναι υπαρκτή.

Υπενθυμίζεται ότι εχτές Τετάρτη, την περιοχή επισκέφτηκε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης που μεταξύ άλλων βρέθηκε στην καλύβα της Άρτεμις Παπακωστίδου, της «κυράς του Δέλτα», δοκίμασε τις νοστιμιές που του είχε ετοιμάσει και έκανε και σχετικό βίντεο, το οποίο ανέβασε στα social media.